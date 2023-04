7-letnia dziewczynka spadła z wyciągu krzesełkowego. Policja wydała komunikat

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 14 stycznia 2023 roku około godz. 11 na stacji narciarskiej "Rusin-Ski" w Bukowinie Tatrzańskiej. 7-latka chwilę po rozpoczęciu jazdy wyciągiem krzesełkowym wypadła z krzesełka.

Bukowina. Dziewczynka spadła z wyciągu. Policja szuka świadków

Tatrzańscy policjanci prowadzą dochodzenie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zakopanem. Trzy miesiące po wypadku funkcjonariusze wydali komunikat. Jak podano na stronie internetowej KPP w Zakopanem, dziecko wypadło z krzesełka na wysokości drugiej podpory i doznało obrażeń ciała.

"Dziewczynka ubrana była w jasnoróżową kurtkę, czarne spodnie narciarskie, kask i wyjeżdżała, siedząc na krzesełku wraz z innymi dziećmi i dorosłym opiekunem" - podała KPP w Zakopanem.

Policja zaapelowała do osób, które mogły widzieć, co zaszło na stoku. "Z uwagi na konieczność przesłuchania naocznych świadków zdarzenia zwracamy się z prośbą o kontakt do osób, które były świadkami tego zdarzenia, a zwłaszcza tych, które zajmowały kolejne krzesełka, a ich wizerunek zarejestrował monitoring stacji narciarskiej" - czytamy. Do komunikatu załączono dwa zdjęcia.

Wszystkie osoby, które wiedzą, co się wydarzyło wtedy na wyciągu, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zakopanem pod numerem +48 47 83 47 400 lub pod adresem email: kpp@zakopane.policja.gov.pl, sprawa nr ZAD-98/23.

fot. KPP w Zakopanem

fot. KPP w Zakopanem

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/KPP w Zakopanem