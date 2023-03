Afera korupcyjna w stołecznej spółce. RadioZET: ta sama firma współpracuje z CBA

Jak dowiedziało się Radio ZET, 7 lutego Centralne Biuro Antykorupcyjne wybrało firmę "FBSerwis Odbiór" jako dostawcę usług. Firma ma odbierać i transportować odpady z jednej z nieruchomości CBA.

Afera korupcyjna w MPO. Radio ZET: ta sama firma świadczy usługi dla CBA

"Wybrany dostawca spełnia warunki w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia z postępowania. Wybrana oferta [...] jest najkorzystniejsza" - można przeczytać w uzasadnieniu Biura Finansów CBA. "FBSerwis Odbiór" jest częścią Grupy FBSerwis.

Na początku lutego CBA zatrzymało m.in. szefa Pracodawców RP Rafała Baniaka. Według prokuratury miał przyjąć 5 mln zł od spółki należącej do Budimeksu za załatwienie kontraktu w warszawskim MPO. Za łapówką miała stać firma FBSerwis.

W poniedziałek w tej samej sprawie CBA zatrzymało sekretarza miasta i byłego ministra skarbu w rządzie PO Włodzimierza Karpińskiego. Urzędnik został już zawieszony przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

Karpiński usłyszał już zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie blisko 5 mln zł. Trafił również na 90 dni do aresztu, co wnioskująca o to prokuratura tłumaczyła obawą przed matactwem ze strony podejrzanego.

RadioZET.pl/Mariusz Gierszewski