Fatalny finał seksu z nieznajomym. Po upojnej nocy kobieta przeżyła szok

44-letnia mieszkanka Warszawy została oszukana i okradziona przez 28-letniego mężczyznę, którego poznała na popularnym portalu społecznościowym. Para szybko przeszła do konkretów i umówiła się na spotkanie w jednym z hoteli.

"W zamian za jego towarzystwo zaoferowała mu 500 euro. Następnego dnia o poranku kobieta nie zastała już dopiero co poznanego mężczyzny. Wraz z nim sprzed hotelu zniknęło jej bmw warte ponad 300 000 złotych oraz wszystko to, co w nim miała, czyli 5000 euro, 2000 dolarów amerykańskich, dwa najnowsze iPhony oraz sprzęt komputerowy" - podaje stołeczna policja.

44-latka umówiła się na seks z nieznajomym. Straciła majątek

44-latka straty oszacowała na ponad 460 tys. zł. Sprawę szybko zgłosiła na policję. Poszukiwaniem sprawcy zajęli się funkcjonariusze ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Działania policji nie trwały długo.

"Dzięki wnikliwej analizie nagrań z kamer monitoringu oraz intensywnym działaniom operacyjnym, policjanci nie tylko szybko zlokalizowali i odzyskali warte ponad 300 000 złotych bmw, ale zatrzymali także poszukiwanego 28-latka. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono skradziony sprzęt komputerowy oraz jeden z telefonów" - czytamy.

Na miejscu okazało się, że mężczyzna jednego ze skradzionych smartfonów podarował w prezencie swojej żonie. 28-latek usłyszał już zarzut. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

