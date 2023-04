Groźba wysadzenia bomby w Warszawie i "rozstrzeliwania ludzi". "To nie ćwiczenia"

Stołeczna policja aresztowała 35-letniego mężczyznę, który groził, że wysadzi bombę w Warszawie i będzie strzelał do ludzi - donosi we wtorek Wirtualna Polska, zaznaczając, że nie były to ćwiczenia. Podejrzany poinformował o swoich planach służby i zapowiadał atak podczas ćwiczeń antyterrorystycznych pod kryptonimem “Wolf-Ram-23".