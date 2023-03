Niebezpiecznie w Warszawie. Tramwaj przytrzasnął dłoń mężczyzny. Trafił do szpitala

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 14 na przystanku Dworzec Wileński w Warszawie. Mężczyzna, który - jak przekazała policja - był pod wpływem alkoholu, próbował wsiąść tam do tramwaju. Nie zdążył jednak wejść do pojazdu, a drzwi przytrzasnęły mu dłoń.

Media podały, że mężczyzna został przeciągnięty po ziemi. Tej informacji nie potwierdza jednak policja. Mundurowi podają jedynie, że poszkodowany doznał obrażeń i wymagał hospitalizacji.

Mężczyzna przytrzaśnięty przez tramwaj. Rany nie były groźne

Już w szpitalu okazało się, że rany, których doznał mężczyzna, są powierzchowne, i po ich opatrzeniu, został wypisany. Policja przekazała, że kierowca tramwaju został przebadany pod kątem zawartości alkoholu. Był trzeźwy.

Sprawa zajmą się policjanci, którzy wszczęli już postępowanie. Funkcjonariusze wyjaśnią dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku doszło w Warszawie do podobnej sytuacji. Wówczas tramwaj przytrzasnął nogę 4-letniego chłopca. W tym wypadku doszło jednak do tragedii, a dziecka nie udało się uratować.

