On dusił, ona pociągnęła za spust. Kornelię dobili łopatą. Nowe fakty w sprawie zabójstwa

Kornela poznała się z Martyną S. i Patrykiem B. jesienią 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. 16-letnia wówczas Kornelia miała być popularna, wszystko za sprawą narkotyków, którymi miała handlować za pośrednictwem aplikacji Snapchat.

Martyna S. i dziewięć lat starszy Patryk B. byli wówczas parą. Mieli też plan, żeby "rozkręcić" własny biznes narkotykowy. Przeszkodą była jedynie Kornelia, którą uważali za konkurencję. Postanowili więc się jej pozbyć. Plan zabójstwa Kornelii narodził się w ich głowach na początku 2020 roku. Wówczas Patryk B. pojechał do lasu przy rezerwacie Łęgi Oborskie, gdzie wykopał grób dla swojej przyszłej ofiary.

Zabójstwo Kornelii w Warszawie. Para zwabiła ofiarę do lasu

Realizację morderczej koncepcji Martyna i Patryk zaplanowali na 11 lutego. Dziewczyna przekonała Kornelię, by ta wybrała się z nią do lasu, gdzie miały świętować jej 17. urodziny. Na miejscu mieli pić alkohol i strzelać z wiatrówki, którą wcześniej kupił partner jubilatki. Wszystko wyglądała jak zabawa, dopóki Patryk B. nie wymierzył wiatrówki w Kornelię, mężczyzna pociągnął za spust, ale broń nie wypaliła.

Dziewczyna początkowo mogła pomyśleć, że to tylko głupi żart, jednak chwilę później Patryk B. rzucił się na nią i zaczął dusić Kornelię łokciem. W czasie, gdy ofiara próbowała się uwolnić, Martyna S. naładowała wiatrówkę i trzykrotnie strzeliła jej w głowę. Brutalne morderstwo dokończył Patryk, uderzając umierającą nastolatkę łopatą w głowę. Ciało dziewczyny para wrzuciła do grobu i tam zakopała. Należące do Kornelii rzeczy rozrzucili w różnych miejscach. Zniszczyli też jej telefon, wcześniej pisząc do partnera swojej ofiary - który w czasie zabójstwa kilkukrotnie próbował się do niej dodzwonić - wiadomość: "Z nami koniec".

Po ponad 2 miesiącach - konkretnie 26 kwietnia - służby znalazły ciało zamordowanej Kornelii. Dzięki licznym dowodom, śledczy udało się wytypować potencjalnych sprawców. Mimo tego, że wcześniej ustalił z Martyną wspólną wersję, Patryk B. przyznał się do winy i opisał, co się wydarzyło w lesie.

Po 25 lat więzienia za zabójstwo Kornelii. Prokuratura złożyła apelację

Sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok zapadł w czerwcu ubiegłego roku, Patryk B. i Martyna S. zostali skazani na kary 25 lat pozbawienia wolności. W połowie września apelację od wyroku złożyła prokuratura. Podkreślała, że w przypadku Martyny Sz. orzeczono maksymalną możliwą karę, ponieważ wobec sprawcy przestępstwa, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Natomiast w ocenie prokuratora kara dożywotniego pozbawienia wolności powinna być orzeczona wobec Patryka B., który wbrew stanowisku sądu I instancji nie okazał szczerej skruchy i w trakcie procesu konsekwentnie umniejszał swoją rolę w popełnionym przestępstwie.

Zabójstwo Kornelii w Warszawie. Sąd wyznaczył datę rozprawy

Jak podkreśliła prokuratura w apelacji, czyn Patryka B. zasługuje na stanowczą reakcję tych organów i najwyższy możliwy wymiar kary. "Należy pamiętać, że oskarżony działał w sposób niezwykle brutalny, jednocześnie zaplanowany, a przy tym pobudki, którymi się kierował, w najmniejszy sposób nie mogą przemawiać na jego korzyść. Również społeczne oddziaływanie kary musi trafić do świadomości ludzi, którzy powinni zdawać sobie sprawę, że podobnego rodzaju przestępstwa spotykają się ze zdecydowaną reakcją organów wymiaru sprawiedliwości" - podawała prokuratura.

We wtorek PAP podała informację, że sąd apelacyjny wyznaczył termin kolejnej rozprawy na 18 maja. Zdecydowano też o dopuszczeniu opinii uzupełniającej dotyczącej oskarżonej Martyny S.

RadioZET.pl/PAP