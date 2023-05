Do zdarzenia doszło 11 maja. Na grupie w mediach społecznościowych skupiającej społeczność z Konstancina-Jeziorny pojawiła się przerażająca informacja. Agresor miał zaatakować 8-letnią dziewczynkę.

Konstancin-Jeziorna. Atak na 8-latkę. Policja apeluje

Według świadka napastnik to wysoki i szczupły mężczyzna. Miał on zaatakować małą dziewczynkę w wieku około 8 lat. "Nieletnia była przyciśnięta do płotu i dotykana po całym ciele" - czytamy w "Super Expressie", który cytuje osobę, która widziała całe zajście.

"Tak wystraszonego dziecka, płaczącego, nie widziałam w swoim życiu. Musiał za nią iść od szkoły, bo mówiła, że widziała człowieka, ale nie zdawała sobie sprawy" – relacjonowała jedna z kobiet. Dziewczynka zaczęła krzyczeć, a wtedy agresor uciekł.

- Potwierdzamy, że otrzymaliśmy takie zgłoszenie. Matka dziewczynki złożyła formalne zawiadomienie. Jednak w związku z dobrem nieletniej nie podajemy szczegółów zajścia – poinformowała w rozmowie z "Super Expressem" Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Dodała, że w najbliższym czasie dziewczynka zostanie przesłuchana. Policjanci szukają napastnika. - Jeżeli ktoś jeszcze był świadkiem, albo dysponuje nagraniem z kamer monitoringu czy rejestratora samochodowego, proszony jest o kontakt z policją – zaapelowała funkcjonariuszka.

RadioZET.pl/se.pl