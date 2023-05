Rosjanie będą świętować w Warszawie. Mamy odpowiedź polskiej policji

Dzień Zwycięstwa 9 maja to propagandowe święto Rosji, kraj celebruje wygraną z nazistowskimi Niemcami II Wojnę Światową. Delegat z Moskwy Siergiej Andriejew rok temu składał kwiaty na Cmentarzu Mauzoleum i został oblany czerwoną farbą. Jego zdjęcie obiegło wtedy cały świat. Od tamtej pory emocje na linii Warszawa - Moskwa goreją coraz bardziej, niekończąca się wojna za wschodnią granicą i niedawne, samorządowe przejęcie zajmowanego przez Rosję budynku w Warszawie, prowadzą do kolejnych napięć.

Tymczasem Andriejew, co ujawnił niedawno Onet.pl, zapowiedział, że i tym razem we wtorek 9 maja pojawi się na cmentarzu. Poprosił polskie służby o ochronę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiada, że cmentarz nie podlega pod ich jurysdykcję i oficjalnie "odradza" składowania wizyty. Właściwą jednostką jest zatem warszawska policja. Wiemy, co zamierzają zrobić.

9 maja w Warszawie. Rosyjski ambasador pojawi się na cmentarzu

Oficjalne obchody i uroczyste złożenie kwiatów powinno rozpocząć się ok. 11.00. Na razie nie wiadomo, czy na miejscu planowane są już protesty. Warszawska policja w rozmowie z portalem RadioZET.pl zdradza, że ma wiedzę na temat wszystkich planowanych w Warszawie wydarzeń. I wszystkie je będzie zabezpieczała odpowiednio do potrzeb. - Czy kogoś tam wyślemy? Tego nie powiedziałem. Bez względu na to, jakie wydarzenia mają miejsce, my po prostu na nich jesteśmy. W zależności od skali. Na bieżąco gromadzimy informacje od poszczególnych urzędów - komentuje krótko nadkom. Sylwester Marczak, naczelnik KMP.

Przypomnijmy, że w podobnym tonie wypowiadali się prominentni, byli politycy ze szczebla międzynarodowego. Adam Rzepecki (MSW) sugerował, żeby rosyjskie święto na cmentarzu w Warszawie się odbyło, a służby odpowiednio je zabezpieczyły.

RadioZET.pl