Rosjanie planują obchody Dnia Zwycięstwa również w Polsce. Jak podał Onet, ambasada Rosji w Polsce potwierdziła lakonicznie, że jej przedstawiciele upamiętnią w Warszawie zakończenie II wojny światowej, mimo napiętej sytuacji międzynarodowej.

Pamiętamy, że rok temu doszło do incydentu - ambasador Andriejew został oblany sztuczną "krwią" przez Ukraińców. Rosjanie prowadzili już wtedy od ponad dwóch miesięcy pełnoskalową wojnę w Ukrainie.

Warszawa. Rosjanie planują obchody Dnia Zwycięstwa. Wnieśli o ochronę

Z informacji Onetu wynika, że o planach ambasadora Rosji jeszcze w kwietniu zostało powiadomione polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "9 maja Ambasador Rosji w Polsce Sergiej Andriejew wraz z pracownikami rosyjskiej Ambasady planuje złożyć wieńce na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Tego dnia odbędzie się przyjęcie dyplomatyczne z okazji Dnia Zwycięstwa" – przekazała Onetowi ambasada Rosji w Warszawie.

Obchody mają rozpocząć się o godz. 11. Mimo doświadczeń sprzed roku Rosjanie nie zamierzają odpuszczać, nawet przy tak wrogich stosunkach z Polską. - Pan Ambasador oczekuje, że odpowiednie władze polskie zapewnią należyty porządek publiczny podczas uroczystości - odpowiedziała Onetowi rosyjska ambasada w RP.

Polskie MSZ "otrzymało notę i nie rekomendowało, by w/w uroczystości się odbyły" - komentował dla Onetu Łukasz Jasina, rzecznik MSZ. - Co do pozostałych kwestii, to Cmentarz - Mauzoleum nie jest w jurysdykcji MSZ - dodał Jasina, zapytany o "ochronę porządku publicznego".

5 maja ambasador Siergiej Andriejew został wezwany do polskiego MSZ. Przedstawicielowi Rosji wręczono notę protestacyjną w sprawie oświadczenia byłego rzecznika praw dziecka Rosji Pawła Astachowa, który w kremlowskiej telewizji wzywał do zabójstwa ambasadora RP w Moskwie. 7 maja Straż Graniczna poinformowała, że w piątek rosyjski myśliwiec przechwycił samolot patrolowy SG, który działał w ramach misji Frontex-u nad Morzem Czarnym. Polscy piloci utracili chwilowo kontrolę, ale udało się powrócić na ziemię bez wsparcia.

RadioZET.pl/Onet.pl