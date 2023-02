Rząd wprowadził zakaz w związku z wizytą Bidena. Rozporządzenie już obowiązuje

Rozporządzenie MSWiA wprowadzające trzydniowy zakaz noszenia broni w Warszawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie w poniedziałek 20 lutego. Decyzja została wydana na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. W przeszłości podobny zakaz był wydawany w Święto Niepodległości 11 listopada.

Wizyta Joe Bidena w Polsce

Joe Biden złoży wizytę w Polsce w dniach 21-22 lutego. We wtorek po południu w Arkadach Kubickiego w Warszawie wygłosi przemówienie do narodu polskiego przed pierwszą rocznicą rosyjskiej "brutalnej i niesprowokowanej napaści na Ukrainę, odnosząc się do tego, jak USA zmobilizowały świat, by wesprzeć naród ukraiński, który broni swojej wolności i demokracji" – przekazał Biały Dom.

Wcześniej, po godzinie 13 w Pałacu Prezydenckim, prezydent USA spotka się z Andrzejem Dudą – poinformował w Radiu ZET szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W środę Biden weźmie udział w Nadzwyczajnym Szczycie Dziewiątki Bukaresztańskiej, którą tworzą państwa wschodniej flanki NATO.

RadioZET.pl/PAP