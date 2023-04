Ogromne utrudnienia dla pasażerów w Warszawie. W centrum nie kursują tramwaje

Tramwaje w Warszawie w czwartek nie kursują na odcinku od GUS-u do Batorego. Zerwana jest sieć trakcyjna na wysokości Głównego Urzędu Statystycznego. - Na miejscu są nasze służby techniczne, które przystąpiły już do naprawy sieci - zapewnił TVN Warszawa rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. Jak dodał po godz. 9, może to potrwać nawet kilka godzin.

Tramwaje nie kursują. Zerwana trakcja w Warszawie

Rzecznik wyjaśnił, że przyczyną zerwania trakcji był przejazd ciężarówki z podniesionym dźwigiem. - W wyniku tego zdarzenia jeden z tramwajów został uszkodzony, ma stłuczoną szybę. Nikomu nic się nie stało - przekazał.

Nitka tramwajowa, która prowadzi przez al. Niepodległości, to jedyne tramwajowe połączenie Mokotowa ze Śródmieściem. Przypomnijmy, trwa budowa linii tramwajowej do Wilanowa i z tego powodu zamknięty jest fragment trasy wzdłuż Puławskiej i Marszałkowskiej na odcinku od placu Zbawiciela do Dworkowej.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że z przyczyn technicznych tramwaje linii 4, 17, 33 kursują na trasach zmienionych.

Linia 4 podzielona została na dwa odcinki: po stronie północnej: ŻERAŃ WSCHODNI – … – Chałubińskiego – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA; po stronie południowej: WYŚCIGI – … – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC;

podzielona została na dwa odcinki: po stronie północnej: ŻERAŃ WSCHODNI – … – Chałubińskiego – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA; po stronie południowej: WYŚCIGI – … – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC; Linia 17 podzielona została na dwa odcinki: po stronie północnej: WINNICA – … – Chałubińskiego – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA; po stronie południowej: PKP SŁUŻEWIEC – … – Wołoska – Woronicza – Puławska – AL. WILANOWSKA;

podzielona została na dwa odcinki: po stronie północnej: WINNICA – … – Chałubińskiego – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA; po stronie południowej: PKP SŁUŻEWIEC – … – Wołoska – Woronicza – Puławska – AL. WILANOWSKA; Linia 33 kursuje na trasie: METRO MŁOCINY – … – Chałubińskiego – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA.

kursuje na trasie: METRO MŁOCINY – … – Chałubińskiego – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa „ZA TRAMWAJ” na trasie: SPARTAŃSKA 01 – Spartańska – Woronicza – Wołoska – św. A. Boboli – Rakowiecka – al. Niepodległości (powrót: Batorego) – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – RONDO ONZ 01.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/TVN Warszawa/WTP