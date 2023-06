Do zabójstwa na Nowym Świecie w centrum Warszawy doszło w maju 2022 roku. Do jednego ze sklepów wszedł ranny mężczyzna. Na miejsce została wezwana policja, a także służby ratunkowe. Pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł. Trzech podejrzanych o tę zbrodnię było poszukiwanych na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Prok. Banna poinformował PAP, że mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zabójstwie 29-letniego mężczyzny, czyli czynu z art. 148 par. 1 Kodeksu Karnego. Sebastianowi W. grozi dożywocie. To jeden z trzech podejrzanych o tę zbrodnię i ostatni, który do tej pory pozostawał nieuchwytny.

Warszawa. Zabójstwo na Nowym Świecie. Kolejny podejrzany za kratami

Sebastian W. został zatrzymany we wtorek 6 maja wieczorem. W środę funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego skierował wniosek o utrzymanie w mocy tymczasowego aresztowania wobec Sebastiana W., wskazując na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego zarzuconego mu czynu, obawę ucieczki oraz grożącą mu realnie surową karę – poinformował prok. Szymon Banna.

Z argumentacją prokuratury zgodził się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i uwzględnił wniosek w całości. - Sąd, wydając decyzję, podkreślił wagę zgromadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie materiału dowodowego oraz wskazał na ryzyko ukrycia się podejrzanego, co już miało miejsce, a także obawę matactwa procesowego z jego strony - przekazał Banna.

W areszcie jest już podejrzany Łukasz G. Policjanci zatrzymali go 30 stycznia. Wówczas Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, na wniosek prokuratora, podtrzymał decyzję o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania, które następnie zostało przedłużone przez Sąd Okręgowy w Warszawie o kolejne trzy miesiące.

Trzeci z podejrzanych Dawid M. został zatrzymany za granicą. Obecnie trwają czynności zmierzające do przekazania go polskim organom ścigania w ramach procedury ekstradycyjnej. Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak powiedział PAP, że "Dawid M. wpadł dzięki międzynarodowym poszukiwaniom 14 marca", ale do środy było to tajemnicą.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Figaj, Agnieszka Ziemska