Sekretarz Warszawy Włodzimierz Karpiński podał się do dymisji. - W ubiegłym tygodniu, mój klient wysłał do mnie pisemną rezygnację z funkcji sekretarza miasta. Gdy tylko dotrze ona do mnie, niezwłocznie przekażę ją do stołecznego ratusza - powiedział w środę PAP pełnomocnik Włodzimierza Karpińskiego mec. Michał Królikowski.