Zełenski w Warszawie. Utrudnienia w ruchu w związku z wizytą prezydenta Ukrainy

Wołodymyr Zełenski przybędzie w środę do Polski. Będzie to pierwsza od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy w naszym kraju.

Zełenski spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Ponadto na Zamku Królewskim w Warszawie wygłosi przemówienie podczas spotkania z Polakami i mieszkającymi w Polsce Ukraińcami.

Zełenski przyjedzie do Warszawy. Możliwe utrudnienia w ruchu

Warszawiacy oraz osoby odwiedzające stolicę muszą w związku z tym liczyć się z utrudnieniami w ruchu oraz zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej m.in. ze zmianami tras autobusów i tramwajów. W przypadku zamykania dla ruchu ulic przez policję, pojazdy komunikacji miejskiej będą kierowane na objazdy najbliższymi przejezdnymi ulicami. Ich trasy mogą być także skracane.

W środę pasażerom będą pomagali informatorzy Zarządu Transportu Miejskiego. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach obecni będą również pracownicy nadzoru ruchu.

Ratusz zaznaczył, że aktualne informacje będzie można sprawdzić: na stronie internetowej www.wtp.waw.pl oraz w mediach społecznościowych WTP - w relacji "na żywo" z warszawskich ulic w środę w godz. 7-18. Miasto zachęca też do korzystania z metra i pociągów. Bilety ZTM są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich i w wybranych połączeniach innych przewoźników kolejowych.

"Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, powinni je skasować przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu, w formacie 24-godzinnym, czyli np. 13.03.2022 godz. 06.55 - lub u kierownika pociągu. Osoby posiadające bilety zakodowane na kartach muszą je wcześniej aktywować w tramwaju lub autobusie albo w bramce metra. Można to zrobić także - po zgłoszeniu się - u kierownika pociągu" - wyjaśnił warszawski ratusz.

Policja: zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej

Do korzystania z komunikacji miejskiej zachęca również policja. "W związku z wizytą Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie należy spodziewać się dużych utrudnień ruchu w centrum stolicy. Mieszkańców i odwiedzających Warszawę zachęcamy do korzystania w miarę możliwości z komunikacji publicznej" - napisała na Twitterze we wtorek Komenda Stołeczna Policji.

Dodano, że policjanci będą kierować ruchem i dbać o bezpieczeństwo. "Apelujemy do kierujących o stosowanie się do wydawanych poleceń. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo, widząc zagrożenie, poinformuj nas o tym. Każda informacja jest ważna" - podkreśliła KSP w komunikacie.

RadioZET.pl/PAP/Twitter