Stołeczna prokuratura tydzień temu wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia, że w korespondencji mailowej ministra Michała Dworczyka z jego doradcą do spraw obronności doszło do ujawnienia tajemnic państwowych, w tym chronionych najwyższą klauzulą "ściśle tajne" - przekazuje tvn24.pl.

Afera mailowa. Prokuratura wszczęła śledztwo

Pisma o wszczęciu postępowania otrzymali posłowie Cezary Tomczyk (Platforma Obywatelska) i Adam Szłapka (Nowoczesna). Wysłali oni po kilka zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z e-mailami pochodzącymi z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka. Od prawie dwóch lat są one publikowane w internecie.

"Postanowieniem prokuratora z dnia 22.02.2023 zostało wszczęte śledztwo w sprawie ujawnienia [...] za pośrednictwem niezabezpieczonych środków komunikacji korespondencji mailowej zawierającej dane objęte klauzulą 'zastrzeżone', 'tajne' oraz 'ściśle tajne'" - cytuje fragment pisma z prokuratury tvn24.pl.

Śledztwo zostało wszczęte na podstawie artykułów 265 par. 1 i 266 par. 2 Kodeksu karnego. Chodzi o "ujawnienie wbrew przepisom ustawy" informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne" - o tym mówi pierwszy artykuł. Drugi z kolei dotyczy funkcjonariusza publicznego, który "ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli 'zastrzeżone' lub "poufne'" albo informację, którą "uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes". Za to przestępstwo grozi do pięciu lat więzienia.

Dworczyk: Mam oświadczenie Gaja, że żadnych niejawnych materiałów nie przesyłał

Postępowanie dotyczy wymiany e-maili między Michałem Dworczykiem a jego doradcą ds. obronności pułkownikiem Krzysztofem Gajem. W grudniu 2017 roku Dworczyk został szefem kancelarii premiera i zbudował podległy sobie departament analiz obronnych, zwany "małym MON-em". "Ściągnął do pracy pułkownika Krzysztofa Gaja, który w 2011 odszedł na emeryturę, ale powrócił do służby po wygranych przez PiS wyborach i pojawił się w orbicie władzy, gdy ministrem obrony narodowej został Antoni Macierewicz" - czytamy.

Jak podaje tvn24.pl, pułkownik Gaj przesyłał ze swojej prywatnej skrzynki pocztowej wiadomości także na prywatny adres Dworczyka. Były w nich szczegółowe raporty z pracy, wizyt i rozmów w gabinetach Ministerstwa Obrony Narodowej i na poligonach.

Michał Dworczyk powiedział tvn24.pl, że nie wiedział o wszczęciu śledztwa. - Nie wiem nic na temat tego, żeby w mojej skrzynce były informacje niejawne. Nie mam więcej nic do powiedzenia w tej sprawie - podkreślił. Zaznaczył też, że nie pamięta treści maila płk. Gaja ujawnionego w październiku 2022 r. - Pamiętam za to, że mam oświadczenie płk. Gaja, że żadnych niejawnych materiałów nie przesyłał. I to jest w aktach sprawy - dodał.

Pułkownik Gaj odmówił komentowania sprawy.

RadioZET.pl/tvn24.pl