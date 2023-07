Alarm przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przemysław Czarek reaguje

Przemysław Czarnek w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla "Super Expressu" został zapytany o planowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pikietę protestacyjną 1 września. – ZNP jest przybudówką Lewicy albo Lewica jest przybudówką ZNP. Tego nie ukrywa pan Broniarz, który występuje na konferencjach z politykami Lewicy. Na szczęście w żaden sposób nie udało mu się pokrzyżować naszych planów z ostatnich lat – powiedział szef MEiN.

1 września. Minister Czarnek reaguje na pikietę ZNP

Jak dodał, "nakłady na edukację są przeogromne". – A ten protest, czy piknik, zapowiadany przez nich na 1 września, to jest krzyk rozpaczy ZNP, który musi coś zrobić politycznego, bo wymagają tego od Broniarza i Czarzasty, i Tusk – ocenił minister edukacji i nauki.

Jego zdaniem "nie zakłóci to jednak w żaden sposób rzeczywistości". – A jest ona następująca: mamy o 25 mld zł więcej w subwencji, jest o 12 mld zł więcej w nakładach finansowych na infrastrukturę oświatową. Mamy od 47 do 76 proc. podwyżki wynagrodzeń nauczycielskich. A przewidywania na budżet przyszłoroczny są jeszcze lepsze na oświatę – wyliczał Czarnek.

– Żaden piknik, czy protest opozycji tego nie zmieni. Jeśli wygramy, to jeszcze bardziej zwiększymy nakłady na programy oświatowe. Robimy wielkie inwestycje w szkołach każdego typu i zwiększamy subwencję oświatową po to, by zwiększyć wynagrodzenia dla nauczycieli. Przywracamy też emerytury nauczycielskie – powiedział szef MEiN.

Kalendarz roku szkolnego

4 września – powrót do szkół ;

; 23-31 grudnia 2023 – zimowa przerwa świąteczna;

15 stycznia - 25 lutego 2024 – ferie zimowe;

28 marca - 2 kwietnia 2024 – wiosenna przerwa świąteczna;

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 – wakacje.

