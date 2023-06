Alert RCB wysłano we wtorek 6 czerwca dla osób przebywających w czterech powiatach w północno-zachodniej części kraju. "Uwaga, dziś i jutro (6/7.06) występuje duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie" – napisało w wiadomościach SMS Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie obowiązuje w powiecie strzelecko-drezdeneckim (woj. lubuskie), powiatach chodzieskim i wągrowieckim (woj. wielkopolskie) oraz w pow. choszczeńskim (woj. zachodniopomorskie).

W poniedziałek Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW opublikowało mapę z prognozą zagrożeń pożarowych lasów na 6 i 7 czerwca:

Z mapy opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że we wtorek praktycznie w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe w lasach. Najwyższy stopień (zagrożenie duże) występuje m.in. w woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim, podlaskim i wielkopolskim. Z kolei drugi stopień zagrożenia pożarowego (zagrożenie średnie) obowiązuje m.in. w woj. mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

fot. IBL

Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 42 strefach prognostycznych, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego – od 1 marca do 30 września.

Zmiana pogody. W prognozach deszcz i burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które mogą wystąpić w woj. podkarpackim, małopolskim, a także w południowych powiatach woj. śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. IMGW prognozuje, że burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie jest możliwy drobny grad. "Pamiętajcie, że takie opady będą miały charakter prawie stacjonarny, a generowane sumy opadu atmosferycznego mogą być znaczne" – napisało na Twitterze IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy się spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność. IMGW apeluje o śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/PAP