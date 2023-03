Amunicja plus. Morawiecki ogłosił założenia nowego programu rządu

W środę na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę powołującą Narodowy Program Amunicyjny, który ma wesprzeć rozwój zdolności polskiego przemysłu do produkcji amunicji artyleryjskiej.

- Ten program jest programem kluczowym - cieszę się, że już teraz toczą się rozmowy; zarówno w DEZAMET-cie (Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. - red.), gdzie byłem parę dni temu z komisarzem (UE ds. przemysłu i wspólnego rynku - red.) Thierrym Bretonem i ministrem obrony narodowej (Mariuszem Błaszczakiem - red.) - tłumaczył premier.

Morawiecki zapowiada dofinansowanie produkcji amunicji

Dodał: - Tam dyskutowaliśmy o skokowym podniesieniu zdolności do produkcji amunicji 155 mm i innych kalibrów - także postsowieckiego, także cały czas jeszcze potrzebnego - w tamtym zakładzie. On ma dzisiaj zdolności produkcyjne kilkadziesiąt tysięcy sztuk; podwojenie tego jest możliwe w dwa-trzy lata.

- Zapraszam podmioty państwowe, prywatne, naszych partnerów - amerykańskich, koreańskich - do przyjrzenia się temu priorytetowi, któremu chcemy sprostać na terytorium RP w jak najkrótszym czasie - zaapelował.

Morawiecki wskazał również, że rząd zobowiązał się, by "przeznaczyć w najbliższym czasie na inwestycje z budżetu, Skarbu Państwa, finansów publicznych do 2 mld zł". - A zamówienia - 800 tys. sztuk amunicji, to zamówienia, które będą opiewały na kwotę 12 mld zł. To jest zobowiązanie, które podjęliśmy - konkretnie zwiększające potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego w krótkim czasie, a najlepiej jeszcze jego produkcji na terytorium Polski - oświadczył.

RadioZET.pl/PAP - Mikołaj Małecki, Rafał Białkowski