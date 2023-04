Pościg rodem z gier komputerowych. Kierowca próbował zepchnąć radiowóz z drogi

W wielkanocny poniedziałek policjanci z będzińskiej (woj. śląskie) drogówki chcieli zatrzymać do rutynowej kontroli samochód marki Honda. Kom. Magdalena Szust z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przekazała, że "na widok patrolu kierowca przyspieszył i odjechał".

Policjanci ruszyli w pościg za kierowcą. W jego trakcie mężczyzna próbował zepchnąć radiowóz z drogi. Funkcjonariuszom udało się dogonić i wyprzedzić hondę w Dąbrowie Górniczej. Ścigany kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w radiowóz oraz w nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd. Na szczęście dwie osoby, które nim podróżowały nie doznały obrażeń.

Będzin. Pościg za pijanym kierowcą

Mundurowi zatrzymali 51-letniego kierowcę hondy. Badanie alkomatem wykazało, że w wydychanym powietrzu miał ponad dwa promile alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu oraz niezatrzymania się do kontroli. Prokuratura przyjrzy się też próbie zepchnięcia policyjnego radiowozu z drogi. To może zostać uznane za napaść na funkcjonariusza, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Podczas pościgu nikt nie doznał poważnych obrażeń. Policjantka, która była w radiowozie ścigającym pijanego 51-latka skarżyła się na ból biodra. Została przewieziona do szpitala na badania.

RadioZET.pl/PAP