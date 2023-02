"Muniek przeżył cudem". To, co zrobiła psu, przechodzi ludzkie pojęcie

Do zdarzenia doszło 23 lutego w centrum Białegostoku, a informację o wyrzuceniu psa przez balkon przekazały mundurowym postronne osoby. Jak podaje policja, pies spadł na beton z wysokości drugiego piętra, był zaniedbany i ledwo oddychał. Z relacji świadków wynikało, że na balkonie widzieli kobietę, która schowała się do środka.

Białystok. Pijana 42-latka wyrzuciła psa przez balkon

Funkcjonariusze policji udali się do mieszkania, gdzie zastali 42-letnią kobietę i jej konkubenta. "Będący w mieszkaniu mężczyzna nie krył zdziwienia i nie wiedział, co się stało z jego psem. Całej sytuacji zaprzeczała również konkubina mężczyzny, twierdząc jednocześnie, że przez cały dzień była w mieszkaniu" – napisała w komunikacie białostocka policja.

Kobietę zatrzymano, a badanie alkomatem wykazało, że ma blisko 2 promile alkoholu. Policjanci ustalają zakres jej odpowiedzialności w tym zdarzeniu.

"Gdy wytrzeźwieje, najprawdopodobniej usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem" – podała policja. Jak dodała Malwina Trochimczuk z komendy policji w Białymstoku, zarzut może być zmieniony w związku ze stanem psa.

"Pies Muniek był zaniedbywany od dłuższego czasu"

Pies trafił do białostockiego schroniska, gdzie otrzymał imię Muniek. W sprawę zaangażowany jest miejscowy oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Organizacja w mediach społecznościowych poinformowała w piątek, że to starszy pies, który "przeżył upadek cudem". Badania nie wykazały złamań ani wewnętrznych krwotoków. Pies ma liczne krwiaki wewnętrzne i na skórze. "Po nocy jego stan można określić jako stabilny, co nie znaczy, że teraz już będzie tylko dobrze, bo nadal wszystko może się wydarzyć" – napisał TOZ Białystok na swoim profilu.

Na zamieszczonych na profilu zdjęciach widać leżącego psa ze skołtunioną sierścią. "Muniek jest psem, który ewidentnie był zaniedbywany od dłuższego czasu – co na zdjęciach jest wyraźnie widoczne. Sierść to był cuchnący filc z dodatkami zaschniętych odchodów i zgniłego jedzenia. Pazury i zęby w stanie opłakanym" – poinformował TOZ.

Przeczytaj również:

RadioZET.pl/PAP