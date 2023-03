W niedzielne popołudnie bielscy policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące ataku nożownika na mężczyznę w centrum miasta. Sprawca miał w biały dzień zaatakować 23-latka. "Do napadu doszło w okolicy sklepu. Agresor podszedł do przechodnia, wyjął nóż i ugodził go w ramę" - podają funkcjonariusze.

Mężczyzna potrzebował pomocy lekarzy, został przewieziony do szpitala. O sprawie poinformował oczywiście policję. Mężczyzna nie znał jednak napastnika i nie wiedział, co wywoła u niego agresję. Kilka godzin później do policjantów zgłosił się kolejny poszkodowany. Tym razem był to 32-latek, który około północy został uderzony w twarz. Najprawdopodobniej napastnik użył kastetu. Również w tym przypadku napaść nie była w żaden sposób sprowokowana.

Bielsk Podlaski. Atak nożem w biały dzień. Napastnik zatrzymany

"Policjanci nabrali podejrzeń, że za tymi atakami może stać ten sam mężczyzna" - czytamy w komunikacie. W ustaleniu jego tożsamości pomogło nagranie z kamery monitoringu, która zarejestrowała jego wizerunek. Policjanci następnego ranka zapukali do drzwi, jak się okazało, 19-letniego bielszczanina.

Gdy w jego domu pojawili się mundurowi, mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze informują, że usłyszał dwa zarzuty uszkodzenia ciała, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zachowanie zostało zakwalifikowane jako "czyny o charakterze chuligańskim".

RadioZET.pl