Zaginął 14-letni Igor. Wyszedł z domu wieczorem i nie wrócił. Policja podała szczegóły

Igor Merta wyszedł z domu we wtorek wieczorem i do tej pory nie wrócił. Policja podała rysopis 14-letniego chłopca. Ma on 160 cm wzrostu, jest szczupły, ma krótkie nierównomiernie przystrzyżone brązowe włosy, twarz owalną, jasną karnację.

W momencie zaginięcia chłopiec ubrany był w ciemnozieloną koszulę z krótkim rękawem zapinaną na guziki, krótkie dżinsowe, niebieskie spodnie, a także szare buty - skechersy.

"Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionym i mogą pomóc w jego odnalezieniu, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania. Telefon 47 857 02 00 lub 47 857 12 55, adres e-mail: kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl" – podała policja.

RadioZET.pl/ PAP/ Policja