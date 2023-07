- Uwielbiam Polskę. To piękny kraj. Jestem bardzo zadowolona z życia tutaj. Coś takiego spotkało mnie pierwszy raz - powiedziała portalowi tuwroclaw.pl Grace, blogerka z Filipin. Kobieta od dwóch lat mieszka w naszym kraju i pracuje jako asystentka nauczyciela w zagranicznej szkole.

Do przykrego zdarzenia doszło w piątek 30 czerwca w centrum Wrocławia. Wszystko rozgrywało się w biały dzień przy świadkach. Blogerka została zaatakowała przez agresywną Polkę. - Jesteś na mojej dzielnicy ku**a, wiesz o tym? Nienawidzę was ku**a! Za to, że jesteście okrutni i źli. Przenosicie choroby [...]. Wpie***lacie zwierzęta na żywo! Dopóki nie pójdę to domu, to tu stój ku**wa, bo cię zabiję! Nie chcę tu widzieć ku**a - krzyczała.

Blogerka z Filipin zaatakowana we Wrocławiu

Grace nie zna dobrze języka polskiego i nie wiedziała, co mówi do niej wrocławianka. Gdy pytała po angielsku, o co chodzi, kobieta zachowywała się coraz bardziej agresywnie.

- Ta kobieta odpowiadała mi po angielsku, więc chyba mnie rozumiała. Ale była coraz bardziej brutalna. Zupełnie nie rozumiałam, o co chodzi - mówiła portalowi tuwroclaw.pl Filipinka. - Najbardziej byłam zaskoczona tym, że ludzie nie reagowali. Przechodzili obok, omijali nas trawnikiem, ktoś siedział obok na ławce. Nikt nawet nic nie powiedział - dodała.

Oglądaj

W pewnym momencie doszło nawet do rękoczynów. Po kilku chwilach kobieta odpuściła i odeszła. Grace udało się zarejestrować część szokującego zdarzenia, a wideo trafiło do sieci.

Sprawą zajęła się policja i po kilku godzinach 48-letnia kobieta została zatrzymana. Wiadomo, że trafiła do aresztu. Za atak na tle narodowościowym może jej grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ tuwroclaw.pl/ Facebook