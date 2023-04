Widziałeś go? Policja wydała list gończy, trwają poszukiwania

Bolesław Michałowski poszukiwany jest przez małopolską policję. Podstawą działań jest decyzja Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, który wydał za 47-latkiem list gończy.

Bolesław Michałowski poszukiwany m.in. za gwałt

Mężczyzna, który ostatnio zamieszkiwał na ul. Senatorskiej 27 w Krakowie, ma do odbycia karę trzech lat więzienia za gwałt, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad bliskimi oraz za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie opublikowano dwa zdjęcia poszukiwanego. Ma oczy koloru jasnoniebieskiego, krótko przystrzyżone ciemne włosy, a na szyi zawieszony łańcuszek.

fot. Małopolska Policja

fot. Małopolska Policja

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, prosimy kierować do Komisariatu Policji IV w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-913 lub pod numer alarmowy 112.

"Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej" - czytamy w policyjnym komunikacie.

RadioZET.pl/malopolska.policja.gov.pl