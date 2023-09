Pożar w bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej wybuchł w czwartek (21.09) około godziny 22:00. Paliły się drzwi boczne świątyni. Najprawdopodobniej ktoś oblał je łatwopalną substancją. Na miejsce zadysponowano trzy strażackie zastępy. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się na Facebooku na profilu "Dąbrowa Górnicza Informacje Strażackie".

Dąbrowa Górnicza. Księża zorganizowali imprezę z męską prostytutką

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", księża z Dąbrowy Górniczej zorganizowali w budynku – który należy do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej – imprezę, na którą zaprosili męską prostytutkę. – Miała charakter czysto seksualny. Jej uczestnicy zażywali tabletki na potencję – powiedziała "GW" osoba znająca kulisy sprawy.

Gdy zabawa wymknęła się spod kontroli, konieczna była interwencja pogotowia. Zaproszony mężczyzna stracił przytomność. Gdy medycy przyjechali na miejsce, nie chciano wpuścić ich do środka. Wówczas wezwali policję. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieudzielenia pomocy "osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu".

Proboszcz dąbrowskiej parafii ks. Andrzej Stasiak najpierw zaprzeczał, by do imprezy doszło, a skonfrontowany z faktem śledztwa policji i prokuratury, odesłał do kurii. Z kolei Diecezja Sosnowiecka w opublikowanym oświadczeniu stwierdziła, że ustalenia komisji powołanej przez biskupa "różnią się od informacji przedstawionych przez niektóre media".