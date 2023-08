Dom stanął w płomieniach po uderzeniu pioruna. W środku byli ludzie

We wtorek bielska straż pożarna poinformowała o pożarze, do którego doszło w poniedziałek późnym wieczorem w Czechowicach-Dziedzicach. Jak wyjaśniono, ogień pojawił się po tym, jak w maszt antenowy budynku jednorodzinnego uderzył piorun.

- Zapaleniu uległo ocieplenie, konstrukcja więźby dachowej oraz instalacje elektryczna i antenowa. Pożar został ugaszony przez właściciela domu przed przyjazdem strażaków - powiedziała rzecznik strażaków z Bielska-Białej mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.

Piorun uderzył w dom. Jedna osoba ranna

Gdy doszło do zagrożenia, w budynku znajdowały się trzy osoby, które szybko go opuściły. - W zdarzeniu poszkodowany został właściciel, który gasił pożar. Ma oparzenia I stopnia obu dłoni. Został przewieziony do szpitala – dodała Pokrzywa.

Strażacy sprawdzili miejsce wystąpienia pożaru kamerą termowizyjną - nie stwierdzili zagrożenia.

Pogoda w Polsce. We wtorek burze z gradem

Synoptycy z IMGW ostrzegli, że we wtorek po południu znów mogą się pojawić burze z gradem. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje od godziny 17 do 2 nad ranem w środę. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyły opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Z zapowiedzi synoptyków wynika, że burze z gradem mogą pojawić się w czterech województwach. Wydano w nich alarmy pierwszego stopnia. Te oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Alerty drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

RadioZET.pl/PAP