Do dramatu doszło w połowie lutego. Jak podaje "Echo Dnia", po upojnej nocy mężczyzna nie mógł sobie poradzić ze wstydliwym problemem. Wcześniej założył na przyrodzenie dwa metalowe łożyska.

35-latek w opałach. Musiał prosić o pomoc strażaków

Niestety, kochanek nie przewidział negatywnych konsekwencji swojej decyzji. Męski organ spuchł. Sytuacja była poważna, ponieważ mogło dojść do zatrzymania krążenia, a nawet do martwicy.

35-latek musiał zwrócić się o pomoc do strażaków. Ci widzieli już niejedno. Na szczęście i tym razem dysponowali odpowiednim sprzętem. Użyli piły tarczowej, przecięli metal i zdjęli łożyska. Pacjentowi nic się nie stało.

To nie pierwszy raz, kiedy strażacy uratowali kochanka z opresji. Do podobnej sytuacji doszło kilka lat temu w Świnoujściu. Jak przekazał portal iswinoujscie.pl, do szpitala trafił wówczas około 60-letni mężczyzna z zaciśniętym metalowym łożyskiem na przyrodzeniu. Udało się je zdjąć.

Z kolei w lutym na SOR w Piotrkowie Trybunalskim trafił mężczyzna z kłódką na worku mosznowym. Ratownicy musieli wezwać straż pożarną. — Obsada Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprosiła nas o pomoc w przecięciu kłódki. Lekarze zabezpieczyli organ, tak żebyśmy go ewentualne nie uszkodzili, no i strażacy przy użyciu nożyc do prętów przecięli pałąk kłódki – mówił rzecznik prasowy piotrkowskich służb.

RadioZET.pl/echodnia.eu