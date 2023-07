Duda stawia PiS ultimatum. "Warunek jest jasny, musimy go wypełnić"

Wśród polityków Zjednoczonej Prawicy rośnie przekonanie, że zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy jest niezbędne do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Wirtualna Polska, powołując się na źródła w rządzie, podaje, że głowa państwa "nie pali się do otwartego wspierania rządu". - Dlatego trzeba pójść z Andrzejem Dudą na "ugodę" - mówił portalowi polityk PiS-u.

Ugoda rządu z prezydentem. W tle ustawa kompetencyjna

W tle wspomnianej "ugody" jest tzw. ustawa kompetencyjna - ta ma zwiększyć wpływ prezydenta na politykę zagraniczną rządu. Według nieoficjalnych źródeł Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki mieli się już porozumieć w tej sprawie. Współpracownicy prezydenta twierdzą, że projekt ma wkrótce trafić pod obrady Sejmu. "Jak ustaliliśmy, komisja w tej sprawie może obradować w piątek 28 lipca" - pisze Wirtualna Polska.

- Chciałbym, żeby współdziałanie władz przekładało się na różne aspekty naszego życia, także na kwestię naszej polityki zagranicznej. Kolejny przykład tego współdziałania będziemy mieli w najbliższych dniach. Ustawa, która o tym współdziałaniu w ramach Unii Europejskiej, naszej przyszłej prezydentury w UE w 2025 roku, będzie w najbliższym czasie rozpatrywana przez Sejm - powiedział Andrzej Duda podczas wspólnego wystąpienia z premierem Morawieckim w Woli Karczewskiej w poniedziałek 24 lipca.

Andrzej Duda ogłosił projekt ustawy w czerwcu

Sam projekt Andrzej Duda publicznie ogłosił podczas czerwcowego orędzia prezydenckiego. Wirtualna Polska ustaliła jednak, że ten nie wzbudził w rządzie szczególnego entuzjazmu. "Władze partii rządzącej nie paliły się do uchwalania prezydenckiej ustawy, bo nie widziały takiej potrzeby. Uważają, że taka ustawa - niwelująca skutki kohabitacji prezydenta z rządem w polityce zagranicznej - nie ma sensu w czasach rządów PiS" - czytamy.

Własną opinię na temat prezydenckiego projektu ma opozycja. Twierdzi bowiem, że w ten sposób Andrzej Duda przygotowuje się na porażkę PiS, a ustawa umożliwi głowie państwa utrudnianie działań przyszłemu rządowi. Pałac prezydencki stanowczo temu zaprzecza.

Mateusz Morawiecki: Zgoda jest kluczowa

Podsumowując, partii rządzącej zależy na poparciu ze strony prezydenta w czasie kampanii wyborczej. Jest więc zmuszona rozpocząć prace nad ustawą kompetencyjną. Dowodem na zaangażowanie rządu w tej sprawie może być wypowiedź Mateusza Morawieckiego.

- Zgoda jest kluczowa, porozumienie jest bardzo ważne i wyobraźmy sobie na moment tylko taki scenariusz, gdyby tej zgody nie było. Gdyby dochodziło do paraliżu państwa, wyszarpywania sobie sukna między rządem, prezydentem, różnymi organami władzy RP, chaosu i zamętu - mówił premier.

Jeśli rząd chce otrzymać wsparcie ze strony Andrzeja Dudy, niezbędne będą ustępstwa, a co za tym idzie rozpoczęcie prac nad ustawą kompetencyjną. - To jest jasno postawiony warunek i musimy go wypełnić - mówili Wirtualnej Polsce politycy partii rządzącej.

Nie wszystko idzie zgodnie z planem prezydenta

Wirtualna Polska zwraca jednak uwagę, że nie wszystko idzie takim tempem, jak chciałby prezydent. "Projektem dotąd nie zajął się parlament, bo do komisji nie wpłynęła jeszcze opinia rządu do projektu ustawy" - podaje, powołując się na szefa sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Kacpra Płażyńskiego.

Z kolei Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej, członek komisji ds. UE ocenił, że "rząd po prostu nie chce uchwalić projektu prezydenta Dudy. Powiedział też, że jego partia domaga się, by projekt ustawy był czytany od razu na sali plenarnej Sejmu, a nie na komisji. Powodem są istotne przepisy ustrojowe w nim zawarte.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska