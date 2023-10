W czwartek 5 października prezydent Andrzej Duda uda się do Porto w Portugalii, gdzie weźmie udział w spotkaniu grupy Arraiolos, liderów państw grupy europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki tego samego dnia uda się do Grenady w Hiszpanii na spotkanie rady europejskiej, gdzie będzie dyskutowana kwestia pakietu migracyjno-azylowego. Przed wyjazdem prezydenta oraz premiera w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja z ich udziałem.

Nasze stanowisko w kwestii przymusowej relokacji migrantów jest jednolite i niezmienne - powiedział prezydent Andrzej Duda po konsultacjach z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak podkreślił, rząd PO wyraził zgodę na system kwotowy. Myśmy się temu zdecydowanie sprzeciwili - zaznaczył.

Jak przekazał Andrzej Duda, w ciągu dwóch dni on i szef rządu spotkają się praktycznie ze wszystkimi najważniejszymi liderami państw Unii Europejskiej. - W obu przypadkach podstawowym tematem, który będzie dyskutowany, będzie kwestia paktu migracyjnego i tego, co zostało zaproponowane przez instytucje europejskie i niektóre państwa europejskie, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu migracji - powiedział prezydent.

Duda zaznaczył, że "problem nie jest nowy". - Problem pojawił się w 2014-2015 roku. Pamiętamy decyzje podejmowane przez rząd PO-PSL, Donalda Tuska, panią premier Ewę Kopacz, zgodę na system kwotowy, na przyjmowanie migrantów do Polski, którą rząd PO wyraził - powiedział Andrzej Duda.

- Kiedy nastąpiła zmiana władzy w Polsce jesienią 2015 roku, kiedy najpierw ja wygrałem wybory prezydenckie, a później Zjednoczona Prawica wygrała wybory parlamentarne, stanowisko Polski w zdecydowany sposób zostało zmienione, myśmy się zdecydowanie sprzeciwili od samego początku systemowi kwotowemu, od samego początku sprzeciwiliśmy się przymusowej relokacji migrantów - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda wskazał, że "powinniśmy podejmować takie działania, które będą problemowi zapobiegały, które będą realizowały zobowiązania państw członkowskich". Podczas konferencji prezydent przypomniał również o wojnie hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej i działaniach Polski na granicy.

Prezydent apeluje o wzięcie udziału w referendum

- Najważniejszy jest głos polskiego społeczeństwa, dlatego postanowiliśmy przeprowadzić w tej sprawie referendum. Apeluję do wszystkich moich rodaków, do wszystkich państwa, żeby w tym referendum wziąć udział - apelował prezydent.

Andrzej Duda wskazywał, że potrzeba gremialnej wypowiedzi w sprawie kwestii migracyjnej. - Ten demokratyczny werdykt, jakim będzie wynik referendum, daje legitymację rządzącym do tego, by pokazywać na forum Unii Europejskiej jednoznacznie jaka jest wola społeczeństwa. Ta wola ma najistotniejsze znaczenia - mówił.

Prezydent dwukrotnie apelował, aby iść na referendum i oddać głos. - Jest to niezwykle ważne dla naszej przyszłości, a jest przekonany niestety, że także dla przyszłości naszych dzieci. W istocie uważam, że ta sprawa w znaczącym stopniu ukształtuje i Unię Europejską i sytuację w naszym kraju na przyszłość. - argumentował Duda.

- Będziemy bronili naszego bezpieczeństwa, stabilności naszych granic i to właśnie stanowisko będziemy prezentowali w czasie zbliżających się obrad - zakończył prezydent.

"Dla nas granice są świętością". Morawiecki przedstawi "twarde weto" ws. nielegalnej imigracji

- Znajdujemy się w punkcie zwrotnym, decydującym o tym, jak będą w przyszłości traktowane polskie granice. Dla nas granice są świętością, dla biurokratów brukselskich i chyba też dla partii Donalda Tuska granice są przeżytkiem, granica Polski jest przeżytkiem - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Postawię twarde weto, ale jest jeden warunek. Ono będzie skuteczne, jeżeli będziemy dalej mogli kierować sprawami kraju. Jeśli dojdzie do zmiany rządów na PO, to dojdzie do tragedii - podkreślił premier.