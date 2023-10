Dymisje i zmiany w polskim wojsku. Jest reakcja USA

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli w poniedziałek 9 października rezygnacje. We wtorek po południu prezydent Andrzej Duda mianował na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Wiesława Kukułę, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Macieja Klisza.

Trzęsienie ziemi w Wojsku Polskim było szeroko omawiane. Wirtualna Polska zwróciła się o komentarz do Departamentu Stanu USA. "Waszyngton nie chce komentować samych rezygnacji" - pisze WP, jednak w przesłanej odpowiedzi zaznaczono, że "Polska jest niezastąpionym sojusznikiem, partnerem i przyjacielem Stanów Zjednoczonych".

"Nasze narody są związane wieloletnim partnerstwem strategicznym i trwałymi, wspólnymi wartościami demokratycznymi" - dodał rzecznik Departamentu Stanu USA.

Kluczowe jest utrzymanie jedności i silne wsparcie dla Ukrainy

"Utrzymanie jedności naszego Sojuszu, wraz z silnym wsparciem publicznym dla Ukrainy, pozostaje kluczowe. Polska pozostaje niezastąpionym partnerem we wspieraniu Ukrainy. Wszystko, co Ukraina osiągnęła do tej pory, byłoby niemożliwe, gdyby nie ogromne wsparcie ze strony Polski i Polaków" - podkreślono w dokumencie przesłanym do WP.

Rzecznik Departamentu Stanu dodał, że "potwierdzamy nasze wspólne zaangażowanie w obronę każdego centymetra terytorium NATO. Będziemy nadal współpracować, aby powstrzymać zagrożenia dla wschodniej flanki NATO".