Fałszywe zeznania, łapówki i romans z szafarzem. Poważne oskarżenia wobec proboszcza

Do sądu w Rybniku wpłynął akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi parafii pw. Świętej Anny w Chałupkach. Jak podaje "Fakt" duchowny miał oskarżać biskupa i prokuratorów o różne przestępstwa. "W tle pojawiły się także łapówki, podszywanie się pod innych oraz romans z szafarzem" - podaje tabloid.

Skandal z udziałem księdza. "Intymna relacja z szafiarzem"

Początek tej historii sięga 2014 roku - wówczas ksiądz, Rafał C. opowiedział parafianom o Rafale S. - mężczyźnie, który doznał cudownego ozdrowienia. Dodał, że od tej pory będzie on szafarzem. Jak się później okazało, Rafał S. był w związku z proboszczem.

Kolejnym kluczowym momentem był rok 2018 - wówczas plebanię odwiedził Andrzej Czaja, biskup opolski. Wizyta nie była bynajmniej przypadkowa. Wynikała bowiem ze zgłoszenia parafian, którzy powiadomili kurię o częstych nieobecnościach proboszcza i "intymnych relacjach" między nim a Rafałem S. Duchowny starał się wówczas o wyjazd do Włoch, jednak po rozmowie z wiernymi biskup nie wyraził na to zgody. Przeniósł go za to do innej parafii.

Decyzja "przełożonego" nie spodobała się Rafałowi C., który - jak twierdzą śledczy - zaczął spiskować przeciwko opolskiemu biskupowi. Duchowny sfałszował wiadomości od Andrzeja Czai, w których biskup rzekomo miał składać księdzu propozycje seksualne i stosować wobec niego groźby.

Duchowny miał próbować przekupić biegłego psychiatrę

O Rafale C. zrobiło się głośno, a sprawą zajęła się prokuratura w Raciborzu. Duchowny miał próbować stworzyć sobie linię obrony z pomocą psychiatry, któremu - w rozmowie telefonicznej - zaproponował 30 tys. euro w zamian za wydanie odpowiedniej opinii.

Lekarz pieniędzy nie przyjął. Zawiadomił za to prokuraturę. Rafał C. początkowo próbował się ratować twierdząc, że skradziono mu telefon, a on sam nie wie nic na temat propozycji łapówkowych. Później zmienił narrację i uderzył w biskupa. Zdecydował się oskarżyć Czaję i kanclerza kurii o "bezprawne relacje" z prokuraturą i funkcjonariuszami - zeznania były oczywiście fałszywe.

Rok 2021 - Rafał C. udostępnił politykom Lewicy sfałszowane wiadomości i nagrania rozmów telefonicznych, które jak się później okazało, tworzył Rafał S. Szafarz ostatecznie przyznał się do wszystkiego śledczym twierdząc, że znajdował się pod wpływem księdza.

Rafał C. utrzymuje, że jest niewinny

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że sprawą zajmuje się już Watykan - taką informację przekazał rzecznik prasowy diecezji opolskiej. Na gruncie prawa świeckiego księdzem zajmie się Sąd Rejonowy w Opolu. Postępowanie karne przeciwko Rafałowi C. trwa.

Duchowny w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" twierdził, że jest niewinny. - Zarzuty są wzięte z sufitu i niepoparte żadnymi dowodami. Zapoznałem się z aktami sprawy i nie ma tam nic, co by uzasadniało postawienie mnie w stan oskarżenia. Będę dochodził niewinności przed niezawisłym sądem - powiedział.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"/"Gazeta Wyborcza"