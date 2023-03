Fatalny finał erotycznych igraszek w sieci. Gorzko tego pożałował

Kilka dni temu policjanci z Ostrołęki otrzymali zgłoszenie dotyczące oszustwa, do którego doszło na popularnym portalu społecznościowym. – Pokrzywdzony mężczyzna oświadczył, że w sieci nawiązał kontakt z atrakcyjną kobietą, której dał się namówić na przesłanie swojego intymnego zdjęcia. Krótko po tym nowo poznana kobieta zaczęła go szantażować, żądając od niego pieniędzy – zrelacjonował rzecznik komendy kom. Tomasz Żerański.

Ostrołęka. Wysłał intymne zdjęcie. Padł ofiara szantażystki

To kolejny przypadek internetowego szantażu, o którym ostrołęcka policja informowała w ostatnich miesiącach. W listopadzie 2022 roku inny mężczyzna skuszony erotyczną propozycją padł ofiarą internetowej szantażystki. Kobieta zaprezentowała mu swoje nagie wdzięki na czacie wideo, a gdy on zrobił to samo, zagroziła, że umieści film w internecie i "zamieni jego życie w piekło", jeśli nie dostanie pieniędzy.

Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami obcymi i stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec nowo poznanych osób. – Wysyłając obcym osobom nasze prywatne zdjęcia bądź filmy, nigdy nie mamy pewności, w jaki sposób i do jakich celów będą one wykorzystywane. Nie wiemy też, kto znajduje się po drugiej stronie komputera lub telefonu. Pamiętajmy także o tym, że internet "nie zapomina" – przestrzegł policjant.

RadioZET.pl/PAP