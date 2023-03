"Solidarność" zamówiła paniom striptizera na Dzień Kobiet. Nagrania trafiły do sieci

NSZZ "Solidarność" KWK Sośnica w Gliwicach zorganizował 4 marca imprezę z okazji nadchodzącego (przypadającego na 8. dzień miesiąca) Dnia Kobiet. Był DJ, karaoke, parkiet, sporo jedzenia oraz alkoholu, a na ścianach wywieszono logo i inne symbole, kojarzące się z "S".

Gliwice. Impreza ze striptizerem z okazji Dnia Kobiet

O tym, jaki charakter będzie miało to wydarzenie, informował już okolicznościowy plakat, który związek zawodowy udostępnił w mediach społecznościowych. Widać na nim grafikę przedstawiającą umięśnionego strażaka.

I rzeczywiście, centralnym punktem programu były jednak "popisy" wynajętego striptizera. Każdy występ mężczyzna - który ubrany był w stroje policjanta, strażaka, pilota oraz ratownika medycznego - wyglądał podobne: na krześle na środku parkietu siedziała jedna z kobiet, a wokół niej tańczył striptizer w mundurze, który z każdą kolejną minutą pozbywał się kolejnych części swojej garderoby.

"Rozbierający się striptizer w rytm muzyki ściągał poszczególne części garderoby i wciągał do zabawy panie. Ocierał się o nie, pozwalał się także dotykać w różne części ciała. Każdy numer kończył w samych slipkach. Wszystko na tle związkowych banerów" - pisała gliwicka "Gazeta Wyborcza".

Impreza w Gliwicach. "Pikantne" filmy już usunięto

Na profilu "Solidarności" z KWK Sośnicy na Facebooku opublikowano kilka nagrań wideo z imprezy. Większość z nich zawiera fragmenty tańców i śpiewów, ale znalazły się tam także filmiki z udziałem wspomnianego striptizera i rozbawionych pań. Co ciekawe, one same miały nie wiedzieć o tym, że materiały te trafią do sieci.

Jeden z górników mówił "Wyborczej", że na takich zabawach "dzieją się różne rzeczy". - Ale zawsze obowiązuje zasada: „co się wydarzyło w Las Vegas, zostaje w Las Vegas". Dlaczego związkowcy z „Solidarności" wrzucili do sieci filmiki z tej zabawy? Pytali panie, które obłapiały striptizera, czy się na to zgadzają? Przecież one mają mężów, narzeczonych, dzieci - podkreślał.

Dodał, że rozpoznał na jednym z filmików swoją sąsiadkę. - Była zaskoczona, mówiła, że nikt ich nie informował, że nagrania z zabawy zostaną upublicznione - powiedział. Te "pikantniejsze" nagrania - z negliżem - usunięto już w fanpage'a.

Rzecznik "S" KWK Sośnica: na pytanie odpowiem później

"GW" skontaktowała się z przewodniczącym "Solidarności" KWK Sośnica Mariuszem Stopyrą. Dziennikarze zapytali go to, czy materiały wideo były upublicznione za zgodą pojawiających się w nich kobiet i czy one o tym wiedziały, a także o to, czy imprezę zorganizowano za pieniądze związku?

Stopyra początkowo nie odbierał telefonów ani nie odpisywał na maila i SMS-y. Skontaktował się z redakcją dopiero po publikacji artykułu, zastrzegając, że na otrzymane wcześniej pytanie odpowie w następnym tygodniu.

