W czwartek premier Mateusz Morawiecki wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą wziął udział w konferencji przy przesmyku suwalskim. Szef rządu odniósł się do zagrożenia, jakie niesie ze sobą obecność bojowników Grupy Wagnera na Białorusi. - Grupa Wagnera była niedoceniana - powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera wagnerowcy są realnym zagrożeniem na wschodnich flankach, a "podkładanie ognia pod wschodnie fundamenty tej granicy musi być jak najbaczniej strzeżone. - Władimir Putin chce wywołać chaos, a Aleksandr Łukaszenka wykorzystać Grupę Wagnera - stwierdził.

Premier ostrzega przed Grupą Wagnera. "Rosjanie testują reakcje"

- Granice Polski i Litwy to są granice wolnego świata powstrzymującego napór despotii ze wschodu - stwierdził Mateusz Morawiecki - powiedział premier. Zwrócił też uwagę, że "właśnie na naszych granicach zatrzymują się ataki hybrydowe. Rosja i Białoruś zwiększają napór na granice, zwiększają liczbę swoich prowokacji i musimy mieć świadomość, że ona będzie rosła".

Szef polskiego rządu przypomniał, że "na terytorium Białorusi znajduje się kilka tysięcy wagnerowców". - Rosjanie testują reakcję naszych sojuszników. My odpowiadamy na to zdecydowanie - powiedział. Zwrócił też uwagę, że na polsko-białoruskiej granicy wciąż dochodzi do prób nielegalnego wejścia na terytorium RP.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że prowokacje występują zarówno na granicy z Polską, jak i Litwą, co - zdaniem premiera - jest celem polityki Putina i Łukaszenki. Podczas przemówienia premiera nie zabrakło też wątku Donalda Tuska. - Nie wiem, czy to dobrze, że Łukaszenka widzi swojego rozmówcę w Donaldzie Tusku - powiedział.

