Hanna Machińska zatrzymana w miesięcznicę smoleńską? "Usłyszałam, że policjanci dostali rozkaz"

Doktor Hanna Machińska w latach 2017-2022 była zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. We wtorek 10 października około godziny 7:50, czyli w dzień miesięcznicy smoleńskiej, szła na swój wykład. Kiedy przechodziła przez Krakowskie Przedmieście, została zatrzymana przez policję.

- Zapytano mnie, dokąd zmierzam i w jakim celu. Nie odpowiedziałam, bo idę drogą publiczną, ulica nie jest własnością policji. "Proszę pani, będziemy panią eskortować" - relacjonuje w rozmowie z Wirtualną Polską dr Hanna Machińska.

Policyjna eskorta wbrew woli

Dr Machińska powiedziała, że nie życzy sobie eskorty, wówczas dwóch policjantów zagrodziło jej drogę. - Nie czułam się bezpiecznie. Usłyszałam, że policjanci dostali rozkaz eskortowania mnie. Szli pół kroku za mną, a następnie "przekazali" mnie policjantce. Poprosiłam ją o podanie podstawy prawnej, a funkcjonariuszka powtórzyła, że ma rozkaz - opisuje.

Policjanci doprowadzili dr Machińską do początku budynku uniwersyteckiego. - Co pomyśleli studenci, widząc swoją wykładowczynię prowadzoną przez policję? Dziwny widok. Pewnie zastanawiali się, co takiego zrobiłam. - skomentowała.

- To, co się stało, oceniam bardzo negatywnie. Dostałam też wiele sygnałów od osób, które w związku z obchodami miesięcznicy katastrofy smoleńskiej były legitymowane. Ja czułam się w opisanej sytuacji fatalnie - dodała dr Machińska.

Podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście przekazał w rozmowie z Interią, że "w tym przedziale czasowym (około godz. 8:00 - red.) i w tym miejscu nie mieliśmy zatrzymania żadnej kobiety". Dodał także, że "siłą rzeczy" nie było eskortowania.