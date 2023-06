Horror podczas prac na wysokościach. 40-latek nie przeżył upadku

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Długołęka niedaleko Ciechanowa (woj. mazowieckie). Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek przed południem, co potwierdziła mł. asp. Magda Zarembska, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Dramat pod Ciechanowem. Mężczyzna spadł ze słupa energetycznego

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni ciechanowianin w trakcie wykonywania prac na słupie energetycznym spadł z wysokości kilku metrów - powiedziała Magda Zarembska. Na miejscu pojawiły się służby medyczne, niestety, mężczyźnie nie udało się pomóc. 40-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Policjanci prowadzą postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie. To ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na ten moment wiadomo, że 40-latek był pracownikiem służb energetycznych.

RadioZET.pl/PAP