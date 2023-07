Igor Tuleya kontra Izba Dyscyplinarna. Jest wyrok TSUE

W ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędzia Igor Tuleya powinien wrócić do orzekania, należy też przywrócić mu apanaże. W orzeczeniu, które zostało odczytane w czwartek, stwierdzono też, że "sądy krajowe powinny odstąpić od stosowania aktu takiego jak uchwała Izby Dyscyplinarnej, w przypadku gdy z punktu widzenia danej sytuacji procesowej jest to nieodzowne dla zagwarantowania pierwszeństwa prawa Unii".

TSUE przypomniał też, że uchwała, na podstawie której sędziego Tuleyę odsunięto od orzekania "została oparta na przepisach krajowych, które Trybunał uznał za sprzeczne z art.19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej".

Wyrok TSUE ws. Igora Tulei

"Przepisy krajowe, które zakazują sądom badania mocy wiążącej uchwały wydanej przez Izbę Dyscyplinarną, ani orzecznictwo sądu konstytucyjnego niepozwalające na takie badanie, nie mogą stać na przeszkodzie odstąpieniu od stosowania tej uchwały" - czytamy w orzeczeniu TSUE.

Zgodnie z czwartkowym orzeczeniem: "Zasada pierwszeństwa prawa Unii nakłada obowiązek odstąpienia od stosowania wszelkich sprzecznych z tym prawem krajowych przepisów i orzecznictwa". Stwierdzono też, że "fakt niezastosowania przez sędziego krajowego tych przepisów lub orzecznictwa, nie może prowadzić do pociągnięcia go do odpowiedzialności dyscyplinarnej".

Polska musi zapłacić odszkodowanie

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w czwartek wyrok ws. skarg, które złożył Igor Tuleya. Polska musi zapłacić sędziemu 36 tys. euro zadośćuczynienia za naruszenie prawa do rzetelnego procesu.

