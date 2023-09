Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna alarmuje

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo napięta. "Ataki na polskie służby nie ustają" – alarmuje Straż Graniczna z Podlasia. Osoby znajdujące się po białoruskiej stronie rzucają w funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami, cegłami czy konarami drzew, próbują niszczyć zabezpieczenia graniczne. Służby zamieściły na swojej stronie internetowej 40-sekundowy film z kamery z tzw. zapory elektronicznej.

Nagranie zostało wykonane na odcinku granicy, za który odpowiada placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych. Widać tam osobę lub osoby, które przez pręty stalowej zapory próbują zniszczyć zabezpieczenie z tzw. concertiny (drutu ostrzowego) ułożonej wzdłuż tej bariery. Widać też, że ktoś rzuca w stronę funkcjonariuszy kawałki drewna.

Oglądaj

Migranci forsują zaporę na granicy polsko-białoruskiej

"Służby białoruskie, które przed kryzysem migracyjnym odpowiedzialne były za ochronę granicy, teraz zajmują się organizowaniem i zachęcaniem do jej nielegalnego przekraczania. Przywożą cudzoziemców w rejon granicy, wskazują im dogodne miejsca do nielegalnego przekroczenia, a także dostarczają niezbędny sprzęt do forsowania zabezpieczeń granicznych" – podała w komunikacie Straż Graniczna.

We wtorek w porannym raporcie dotyczącym minionej doby SG poinformowała, że 95 osób próbowało dostać się nielegalnie z terytorium Białorusi do Polski. "W okolicach Białowieży zatrzymano sześciu Somalijczyków i dwóch obywateli Afganistanu, którzy przeprawili się nielegalnie na polską stronę przez graniczną rzekę Leśna Prawa" – napisała SG na Twitterze. Według statystyk od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było blisko 21 tys. prób jej nielegalnego przekroczenia. Jednocześnie ujawniono migrantów pochodzących z blisko 50 różnych państw.