Ugodził śmiertelnie nożem kolegę. Śledczy ujawnili, na ile wycenił jego życie

Jak wyjaśnił prokurator, mężczyzna działał z zamiarem bezpośrednim, ponieważ zaatakował pokrzywdzonego. - Podczas kłótni i szarpaniny dwukrotnie użył wobec pokrzywdzonego gazu pieprzowego, pryskając nim w okolice twarzy - powiedział prokurator.

Dodał - Kopnął go, a następnie zadał cios nożem metalowym o długości 8,5 cm, szerokości 1,9 cm w okolice klatki piersiowej, co skutkowało powstaniem rany, która doprowadziła do śmierci. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę po godz. 23 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej.

Kalisz. Zarzuty po zabójstwie 40-latka na ulicy

Na osiedlu przebywało pięciu mężczyzn. Między dwoma z nich doszło do awantury, podczas której 40-latek został ugodzony nożem. Napastnik domagał się zwrotu 500 zł. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Pomimo podjętej resuscytacji rannego nie udało się uratować. Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn w wieku 31, 34, 33 i 28 lat. W wyniku wstępnych czynności ustalono, że sprawcą jest 34-letni Adrian M.

Podejrzany częściowo przyznał się do zarzutów. Grozi mu nawet dożywocie. Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Posiedzenie odbędzie się we wtorek w kaliskim sądzie.

RadioZET.pl/PAP - Ewa Bąkowska