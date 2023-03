"Klękaj k**** j*****, klękaj i mów". Katowała zakrwawioną nastolatkę

Po tym, jak Polskę obiegła informacja o tragicznej śmierci Eryka z Zamościa, który został pobity na śmierć przez swoich rówieśników, media społecznościowe zalała istna fala nagrań, na których nastolatkowie znęcają się nad swoimi równolatkami. Informowaliśmy już o sprawach z Bełchatowa, Pruszkowa czy Białej Podlaskiej. We wtorek wieczorem Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych opublikował film z Jaworzna. "Kolejne dziecko skatowane przez młodocianych sprawców" - napisano we wpisie.

Na brutalnym nagraniu widzimy pobitą kobietę, której twarz jest cała we krwi. Oprawczyni trzyma ją za włosy, wydając polecenia. - Na kolana. Klękaj k****, klękaj i mówisz jej, że ją przepraszasz. Klękaj k**** j***** i mów do kamery: Przepraszam [pada imię i nazwisko] za to, że cię obrażałam. Dobrze j***** k**** - mówi. Na koniec pyta drugą z dziewczyn, czy wszystko się nagrało.

Jaworzno. Pobicie dziewczyny. Policja poznała tożsamość sprawców

Ofiara postępuje tak, jak oczekuje tego napastniczka. Powtarza przeprosiny, nie powstrzymało to jednak nastolatki przed zadawaniem kolejnych ciosów w twarz. Uderzała zakrwawioną dziewczynę pięściami i kolanem.

Sier. sztab. Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie powiedziała w rozmowie z RadioZET.pl, że służby wiedzą o sprawie. - Policjanci z zespołu ds. nieletnich prowadzą czynności i jeszcze dziś będą dążyć do zatrzymania sprawców - powiedziała. Zapewniła też, że tożsamość napastniczek została już ustalona.

RadioZET.pl