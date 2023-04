Brutalny gwałt na seniorce. Jest akt oskarżenia przeciwko 39-latkowi

Do gwałtu 86-letniej wówczas mieszkanki Kołobrzegu doszło 17 maja 2022 r. Pokrzywdzona została także pobita i ze złamaniem dwóch żeber oraz licznymi, ale niezagrażającymi życiu, obrażeniami nóg i głowy trafiła do szpitala, w którym dochodziła do zdrowia.

Kobieta wskazała Patryka M. z Kołobrzegu jako swojego oprawcę. Znała go wcześniej. Był partnerem osoby z jej bliskiego otoczenia. Mężczyzna 20 maja 2022 r. usłyszał zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Po niemal rocznym śledztwie, jak powiedział PAP prok. Ryszard Gąsiorowski, Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu je zakończyła i skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu Patrykowi M.

Koszalin. 39-latek zgwałcił brutalnie seniorkę

- Mężczyzna w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień. Nie wiadomo więc, jaki był motyw jego działania – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Dodał, że zgromadzony materiał dowodowy pozwolił jednak na oskarżenie 39-latka. - Nie tylko pokrzywdzona wskazała go jako sprawcę. Sąsiad kobiety słyszał dobiegające z jej mieszkania krzyki i widział wychodzącego z niego Patryka M. w dniu, w którym doszło do popełnienia przestępstwa – zaznaczył prok. Gąsiorowski.

Poinformował także, iż biegli w sporządzonej opinii po obserwacji psychiatrycznej Patryka M., wskazali, że w chwili popełniania czynu był on poczytalny. 39-latek nadal jest tymczasowo aresztowany. Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem Patrykowi M. grozi od 5 do 15 lat więzienia.

