"Byłam zaszczutym zwierzęciem". Emocjonalne słowa pani Joanny na proteście

Brutalna interwencja policji w szpitalu wobec pani Joanny wstrząsnęła Polską. Kobieta opowiedziała o szczegółach rewizji i nakazie rozebrania się, czego miały domagać się wobec niej krakowskie policjantki. Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk bronił działań policjantów na konferencji prasowej.

We wtorek 25 lipca w Krakowie, pod IV Komisariatem Policji przy ulicy Królewskiej, odbyła się pikieta z udziałem pani Joanny. To właśnie stąd są policjanci, którzy interweniowali w szpitalu, do którego trafiła kobieta. Mundurowi zabrali jej laptop i komórkę, kazali rozebrać się do naga, kucać i kasłać. Ludzie demonstrowali sprzeciw wobec takich metod, głos zabrała także sama zainteresowana.

Kraków. Protest ws. pani Joanny przy komisariacie policji

- Kazali mi, po badaniu ginekologicznym, rozebrać się do naga, kucać, robić przysiady, kaszleć. Rozebrałam się, tylko majtek nie chciałam zdjąć. Ja tam już nie byłam człowiekiem, byłam zaszczutym zwierzęciem – mówiła pani Joanna. Jej głos się łamał. Przybyli na manifestację uczestnicy zaczęli skandować „hańba”.

- Jeszcze nie wszyscy wiedzą, co tak dokładnie było. Wzięłam tabletkę poronną, wiedziałam, jak to zrobić, żeby to było zgodne z prawem. […] Jak to wszystko wyszło? Rzecznik policji opublikował nagranie, w którym jest pokazane, jak moja lekarka mówi, że rozmawia z kimś z ratownictwa medycznego, a tak naprawdę rozmawiała z policją. Okłamała mnie, złamała tajemnicę lekarską - powiedziała Joanna.

Ludzie skandowali też „oddaj mundur” czy „przeproś matkę”, ale też „jesteśmy z Joanną”. Pikietę zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów, niektórzy z nich mieli zasłonięte twarze.

