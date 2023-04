"Idę sobie zw***ć, a potem na mszę". Sąd uznał, że wulgarne filmiki księdza to nie pornografia

Sąd Rejonowy w Białymstoku oddalił zażalenie Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na decyzję prokuratury, która odmówiła wszczęcia dochodzenia ws. produkowania i rozpowszechniania pornografii przez księdza Andrzej Dębskiego, byłego rzecznika białostockiej kurii arcybiskupiej i prowadzącego program “Ziarno” w TVP.

Duchowny miał od 17 kwietnia do 8 maja 2022 roku wysyłać na messengerze filmy i zdjęcia z propozycją seksu oralnego i analnego do internautki Aleksandry. Sąd w uzasadnieniu stwierdził, że nie można tego uznać za materiały pornograficzne. Czytamy, że wiadomości wysłane przez księdza z propozycjami seksualnymi są co prawda obsceniczne, ale nie ukazują narządów płciowych w trakcie stosunku. Tym samym sąd podzielił stanowisko prokuratury.

Ks. Andrzej Dębski wysyłał filmy z propozycją seksu

Z tą decyzją nie zgodził się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. “Idąc logiką definicji zaproponowanej przez sędzię Ewę Dubij to ekstra perwersyjne nagranie prezentujące stymulację oralno-analną nie będzie pornografią, gdyż żaden z widocznych narządów nie będzie wszak narządem płciowym” - czytamy na profilu OMZRiK.

Ponadto aktywiści zwrócili uwagę, że wiadomości były wysyłane, mimo wyraźnych sprzeciwów ofiary. Ksiądz pisał do Aleksandry, że "będzie prywatną szmatą, suką" i "pierwszą kobietą w historii wyru**aną w gabinecie metropolity białostockiego" czy "idę sobie zw***ć do twojego zdjęcia, a potem na mszę". “Nasz Ośrodek zawiadomi prokuraturę o popełnieniu przestępstwa, bo polski kodeks karny zabrania wytwarzania i POSIADANIA materiałów pornograficznych z udziałem przemocy i prezentujących przemoc seksualną” - napisali.

Wcześniej OMZRiK, odnosząc się do decyzji prokuratury o niewszczynaniu śledztwa, zwracał uwagę, że w przypadku takich spraw problemem są polskie przepisy, w których nie ma jednej definicji pornografii. „Definicja przyjęta przez prokuratora jest jedną z wielu, gdyby obowiązywała to większość pedofilów wybroniłaby się od odpowiedzialności karnej, bo często na produkowanych przez nich filmach nie widać ich genitaliów tylko na przykład twarz pobudzanego przez nich dziecka – a jednak filmy te są kwalifikowane przez sądy jako pornografia i sprawcy są skazywani” – wskazuje OMZRIK.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"