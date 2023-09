Ks. Tomasz przerwał milczenie. To w jego mieszkaniu doszło do orgii seksualnej

Wydarzenia, które miały rozegrać się pod koniec sierpnia w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, zelektryzowały całą Polskę. "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że w mieszkaniu zajmowanym przez jednego z księży doszło do orgii seksualnej z udziałem męskiej prostytutki. Uczestnicy spędu rzekomo zażywali pastylki na potencję, a zaproszony mężczyzna miał stracić przytomność. Wezwane na miejsce służby nie mogły dostać się do środka.

Prokuratura w Dąbrowie Górniczej prowadzi śledztwo pod kątem nieudzielenia pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. Nie czekając na działania śledczych, miejscowy biskup Grzegorz Kaszak powołał specjalną komisję do wyjaśniania incydentu, a ks. Tomasz, w którego mieszkaniu doszło do orgii, został zawieszony w prawach duchownego. W piątek "GW" opublikowała oświadczenie głównej postaci afery.

Orgia w parafii. Ksiądz Tomasz przerywa milczenie

"Od ponad tygodnia nie milkną echa skandalu wywołanego przez media dotyczące mojej osoby i rzekomych skandalicznych wydarzeń mających miejsce w moim mieszkaniu przy parafii w Dąbrowie Górniczej. W związku z tym oświadczam, że kwestionuję wszelkie ustalenia prasy i mediów, w szczególności powtarzane wciąż i powielane na różne sposoby informacje dotyczące liczby księży mających przebywać w moim mieszkaniu i braniu udziału w opisywanych przez media wydarzeniach" - napisał ks. Tomasz.

Duchowny przez ostatnie dni był nieuchwytny - oficjalnie przebywał na urlopie w Turcji. "Z dnia na dzień zmieniają się podawane fakty, o których słyszymy lub czytamy, z co raz to nowych relacji medialnych. Odbieram to jako ewidentne uderzenie w Kościół, a w tym w duchowieństwo i wiernych, by poniżyć jego pozycję, zadania i misję. Myślę, że gdyby cokolwiek podobnego wydarzyło się osobie mało znanej, o innej profesji, nie medialnej, nie duchownej, to nie byłoby w ogóle sprawy" - oświadczył ksiądz.

Nie zaprzeczył, że w jego mieszkaniu była osoba, która wymagała pomocy. „Warto przeczytać, jaka jest definicja orgii. Określenia typu: podobno, miał, mieli – nigdy nie można uznawać za faktyczne bez pewnych dowodów. Z doniesień medialnych dowiedziałem się, że mają być mi postawione zarzuty odnośnie do nieudzielenia przeze mnie pomocy. Stanowczo sprzeciwiam się temu, abym świadomy niebezpieczeństwa utraty życia człowieka, nie chciał podjąć kroków w celu jego ratowania" – komentował.

Obiecał współpracę z organami, które mają wyjaśnić wydarzenia z końca sierpnia. "Kiedy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, zarówno ze strony cywilnej, jak i kościelnej, nie można nikogo skazywać przed wydaniem ostatecznego wyroku" - dodał.

"Wiedzieli, że ma problem z seksualnością"

"Wyborcza" przytoczyła relacje innych księży, którzy potwierdzają homoseksualizm ks. Tomasza i fakt, że o wszystkim wiedzieli zwierzchnicy duchownego. Nie zrobili jednak nic, aby zapobiec takim wydarzeniom, jak to z końca sierpnia.

- Mówię w imieniu większej grupy duchownych, bo uznaliśmy, że czas skończyć z udawaniem. Nie może być tak, że z Tomasza robi się kozła ofiarnego. Przecież wszyscy w naszym środowisku wiedzieli, że ma on ogromny problem z seksualnością. Jednak nie zrobiono nic, żeby mu pomóc i rozwiązać problem - mówił anonimowy duchowny z diecezji sosnowieckiej.

Z kolei były partner ks. Tomasza powiedział: - Pod koniec studiów w seminarium Tomek, mając świadomość swojego homoseksualizmu, wahał się, czy w ogóle przyjąć święcenia kapłańskie. W końcu zdecydował się zostać księdzem. "GW" podkreśliła, że zgodnie z wytycznymi papieskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego święceń kapłańskich nie może przyjąć osoba, która ma skłonności homoseksualne.