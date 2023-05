Ksiądz oskarżony o gwałcenie chłopca, horror trwał latami. "Jesteśmy mężem i żoną"

Dramat chłopca rozpoczął się w 2013 roku w Unisławiu (woj. kujawsko-pomorskie). Ksiądz Jacek W., wówczas wikariusz (potem proboszcz w Dąbrówce Królewskiej - red.), wykorzystał fakt, że był spowiednikiem 12-latka i znał jego tajemnice. Zaufała mu również rodzina dziecka. W lipcu duchowny podał podopiecznemu alkohol i po raz pierwszy go wykorzystał. Wcześniej zainscenizował scenkę zamążpójścia.

"Podarował chłopcu zakładany na palec różaniec. Potem wypowiedział słowa: »Od tej chwili jesteśmy mężem i żoną« i pierwszy raz seksualnie wykorzystał dziecko" - informuje "Dziennik Toruński Nowości".

Ksiądz oskarżony o gwałcenie chłopca. "Scenariusz przez cztery lata był podobny"

Jak się okazało, horror dla chłopca dopiero się zaczął. Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, poinformował, że kapłan wykorzystywał chłopca, korzystając z "istniejącego stosunku zależności wynikającego ze sprawowania roli przewodnika duchowego oraz innych zachowań kapłana". - Faworyzowania małoletniego, zabierania go na wspólne wycieczki, do fryzjera, kupowania telefonów komórkowych, jedzenia, okularów, odzieży i obuwia - przekazał prokurator.

Według prokuratury 46-letni obecnie Jacek W. krzywdził chłopca w okresie od lipca 2013 roku do 2017 roku. Ustalenia śledczych są przerażające. "Scenariusz przez cztery lata był podobny: podawanie alkoholu, wykorzystywanie tzw. stosunku zależności, manipulowanie i seks" - czytamy.

Kiedy chłopiec skończył 15 lat, ksiądz zaczął się psychiczne i fizycznie nad nim znęcać. - Uderzał go, wyzywał słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe, popychał, rozdarł całe ubranie oraz w jednym przypadku zmusił go do spania nago w zamkniętym pomieszczeniu, do którego ten nie miał kluczy - wyliczał prokurator Andrzej Kukawski.

W lutym Jacek W. został zatrzymany przez policję i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Duchowny za kratkami przebywa do dziś. Nie przyznaje się do winy. 24 kwietnia Prokuratura Rejonowa w Chełmnie skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia w jego sprawie. 5 maja Prokuratura Okręgowa w Toruniu wydała obszerny komunikat, w którym opisała szczegóły dotyczące krzywdy wyrządzonej nieletniemu.

Ofiara księdza, obecnie 21-letnia, swój dramat opisała w piśmie, które złożyła w Kurii Diecezjalnej w Toruniu. - W sprawie Jacka W. toczyło się wewnętrzne postępowanie kościelne. Dochodzenie wstępne prowadzone przez biskupa toruńskiego zakończyło się uznaniem, że zachodzą dostateczne podstawy dla uznania, że ksiądz Jacek W. mógł popełnić przestępstwo wykorzystania seksualnego. Z tego względu biskup przekazał sprawę do Kongregacji Nauki i Wiary Stolicy Apostolskiej - poinformował "Dziennik Toruński Nowości" rzecznik toruńskiej prokuratury.

Jeśli sąd uzna winę duchownego, grozi mu nie mniej niż 3 lata więzienia. Wykorzystywanie seksualne dziecka poniżej lat piętnastu samo zagrożone jest karą do 15 lat pozbawienia wolności. W lutym biskup toruński informował o wszczęciu wstępnego postępowania kanonicznego. Podkreślił, że oskarżony "niezwłocznie przestał pełnić funkcję proboszcza", otrzymał także zakaz pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą, a ze strony diecezji propozycję pomocy terapeutycznej lub finansowej. Zaznaczył także, że "wobec oskarżonego nigdy wcześniej nie pojawiały się takie zarzuty" i wyraził "wielki smutek z powodu zaistniałej sytuacji".

