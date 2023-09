Księża zamówili pracownika seksualnego. Interweniowało pogotowie i policja

Księża imprezowali w budynku, który należy do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Kilku z nich zamówiło pracownika seksualnego. - Impreza zorganizowana przez duchownych miała charakter czysto seksualny. Jej uczestnicy zażywali tabletki na potencję - powiedziała "Gazecie Wyborczej” osoba znająca kulisy sprawy.

“GW” dowiedziała się, że zabawa wymknęła się spod kontroli i pracownik seksualny stracił przytomność. Jeden z uczestników wezwał pogotowie, ale gdy ratownicy przyjechali, nie chciano wpuścić ich do środka. Wobec tego medycy wezwali policję.

Dąbrowa Górnicza. Księża zamówili na imprezę pracownika seksualnego

- Dopiero po interwencji mundurowych udzielono pomocy medycznej nieprzytomnemu mężczyźnie. Nie wiadomo, czy wyraził zgodę na seks z wieloma osobami - na pewno była to jednak osoba pełnoletnia - powiedział informator “Wyborczej”. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieudzielenia pomocy "osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu".

Księża z bazyliki NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej nie chcą rozmawiać o sprawie. Proboszcz ks. Andrzej Stasiak, pytany przez “GW” o imprezę, najpierw zaprzeczył, by do niej doszło, a skonfrontowany z faktem śledztwa policji i prokuratury, odesłał do kurii. Z kolei Diecezja Sosnowiecka w opublikowanym oświadczeniu stwierdziła, że ustalenia komisji powołanej przez biskupa “różnią się od informacji przedstawionych przez niektóre media”.