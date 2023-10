Kto będzie nowym premierem? "To on zatrzyma PiS, chyba że sam postanowi inaczej"

Znamy już pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 exit poll. Najlepszy wynik (36,8 proc.) uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Zwycięstwo nie daje jednak partii Jarosława Kaczyńskiego pewności co do utrzymania władzy. Połączone siły KO, Trzeciej Drogi i Lewicy gwarantują bowiem 248 mandatów, a co za tym idzie sejmową większość.

Kto zostanie premierem? Aleksander Kwaśniewski nie ma wątpliwości

W kontekście wyników wyborów parlamentarnych pojawia się bardzo ważne pytanie, a mianowicie: Kto będzie następnym premierem. Swoje zdanie w tym temacie wyraził w rozmowie z Wirtualną Polską były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ten, nie ma wątpliwości, że Mateusza Morawieckiego zastąpi Donald Tusk. - Tutaj nie może być żadnych wątpliwości - powiedział.

Kwaśniewski argumentował, że Donald Tusk wziął na siebie ciężar tych wyborów. - Bez niego tych wyborów nie dało się wygrać, więc ma takie moralne prawo, żeby ubiegać się o to stanowisko - powiedział.

- Tusk ma też doświadczenie i myślę, że tutaj ani Trzecia Droga, ani Lewica nie mogą mieć wątpliwości. Mogą go oczywiście bardziej lub mniej lubić, ale to nie ma znaczenia. Jest liderem opozycji demokratycznej, więc zostanie premierem, chyba że sam postanowi inaczej - mowił.

"Tusk zatrzyma PiS, tak jak Tomaszewski zatrzymał Anglię"

Były prezydent stwierdził jednak, że takie rozwiązanie jest wątpliwe. - Dla Tuska jest to ukoronowanie kariery i przejście do historii. On będzie tym, który zatrzyma PiS, tak jak kiedyś Tomaszewski zatrzymał Anglię. Tusk też jest piłkarzem, więc to porównanie jest mu na pewno bliskie - powiedział.

- On zatrzyma Kaczyńskiego i to jest niewątpliwie taki tytuł, żeby o to premierostwo walczyć, a w zasadzie, żeby być tym premierem, bo tu walczyć nie będzie trzeba - ocenil.

"Być może Szymon Hołownia, kto wie?"

Temat tego, kto może zostać przyszłym premierem poruszyli też w specjalnym wydaniu podcastu "Machina Władzy" dziennikarze Radia ZET i RadioZET.pl, którzy jednak nie podzielali pewności Aleksandra Kwaśniewskiego.

- Jesteśmy w momencie, w którym ciężko jest znaleźć odpowiedź na to pytanie. Może i dobrze. W 2005 roku wszystkie role były rozdane przed wyborami i wiemy, jak to się skończyło - powiedział redaktor RadioZET.pl Piotr Drabik. - Być może Szymon Hołownia, kto wie? - dodał.

Oglądaj

"Opozycja ma czas, żeby się dogadać"

Dziennikarz RadioZET.pl Radosław Gruca stwierdził jednak, że "żaden z liderów partyjnych nie uznaje Szymona Hołowni za pełnokrwistego polityka". - Rzeczywiście, on mógłby być takim premierem zgody, ale jeśli chodzi o Trzecią Drogę, to lepszy byłby Władysław Kosiniak-Kamysz - ocenił.

W jego ocenie opozycja jest obecnie w komfortowej sytuacji, bo "ma czas, żeby się dogadać". - Mateusz Morawiecki powiedział przecież, że on bierze to na siebie, on jest gotowy, będzie pertraktował z Trzecią Drogą. Opozycja może więc spokojnie poczekać, bo jeszcze będą te różne cyrki. W niektórych urzędach działają już pewnie niszczarki do papieru - mówił.

- Wydaje mi się, że w najbliższych dniach będziemy obserwować dekonstrukcję obozu władzy i myślę, że opozycja powinna spokojnie obserwować to z boku - dodał Piotr Drabik.