Kulisy posiedzenia klubu PiS. To powiedział posłom Kaczyński. "Przewrażliwiony"

O zamkniętym posiedzeniu klubu PiS wiadomo było już od środy. Spekulowano, że Jarosław Kaczyński zamierza "wstrząsnąć posłami" w kontekście kampanii wyborczej. Ta informacja wywołała zaskoczenie, bo prezes nie zawsze pojawia się na obradach. - Posłowie spodziewają się, że atmosfera spotkania może być napięta - mówił w rozmowie z WP jeden z polityków partii.

Poseł PiS Radosław Fogiel w Radiem ZET zaprzeczał, jakoby Kaczyński pozwolił sobie na ostrzejsze wystąpienie. - Prezes nigdy nikogo nie ochrzania. Regularnie przypomina, jaka jest stawka wyborów. Rzadko kiedy podnosi głos, bo nie musi. Cieszy się autorytetem w klubie - przekonywał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Kulisy posiedzenia PiS. Kaczyński się zirytował

Wirtualna Polska ustaliła jednak, że środowe posiedzenie nie było sielankowe. Zdaniem informatorów portalu Kaczyński miał pretensje do parlamentarzystów, że za mało angażują się w kampanię, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie "oddają pole przeciwnikom". Z zestawień przygotowywanych przez biuro prasowe PiS prezes ma wiedzieć, którzy politycy "robią zasięgi", a którzy "są nieefektywni i nieaktywni".

Dodatkowo lider partii rządzącej wymagał od swoich podwładnych, by w dyskusjach z oponentami "nie dali się spychać do narożnika" i odpierali ataki, ponieważ "po 8 latach rządów mają się czym chwalić".

- Prezes wierzy w zwycięstwo, ale żeby była na nie szansa, musimy od siebie więcej wymagać. Odniosłem wrażenie, że na razie nie jest mocno zadowolony z naszej aktywności. Ale to było z jego strony rytualne wezwanie do mobilizacji - tłumaczył w rozmowie z WP jeden posłów PiS obecnych na zebraniu. Inny zaznaczył, że Kaczyński dał im do zrozumienia, by "gryźli ziemię, jakby to miały być ostatnie wybory w życiu".

Śmierć 33-latki z Nowego Targu. Kaczyński "jest przewrażliwiony"

WP doniosła, że w trakcie spotkania pojawił się wątek śmierci 33-letniej Doroty spod Bochni (woj. małopolskie). Kobieta zmarła w szpitalu w Nowym Targu w 5. miesiącu ciąży w wyniku wstrząsu septycznego. Trafiła tam po odpłynięciu wód płodowych. Choć temat nie istnieje w prorządowych mediach, Kaczyński poruszył go w rozmowie z posłami. Najwyraźniej docierają do niego z mediów prywatnych.

Wirtualna Polska podkreśliła, że "Kaczyński jest w tej kwestii mocno przewrażliwiony". "Wie bowiem, jak dużym spadkiem sondażowym dla jego formacji skończył się Strajk Kobiet w 2020 roku. Według naszych informacji kolejna gorąca debata na ten temat uważana jest przez prezesa za polityczne zagrożenie dla PiS" - czytamy w artykule. Prezes kazał więc swoim posłom "odpierać ataki ws. aborcji" i "walczyć o prawdę".

- Kaczyński zwrócił uwagę na nasze braki w odważnej komunikacji. Mówił, że sprawa śmierci kobiety w Nowym Targu nie ma związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego [z jesieni 2020 r. - red]. I mamy to podkreślać, tak, by opinia publiczna nie dała się zmanipulować - powiedział jeden z uczestników obrad.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska