Lekarze walczą o życie mężczyzny, który podpalił się przed konsulatem. "Stan tragiczny"

- Pacjent jest w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym naszego szpitala. Zespół walczy o jego życie. Stan mężczyzny jest tragiczny - powiedziała PAP Edyta Przybylska, rzeczniczka prasowa Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

63-letni obywatel Ukrainy podpalił się przed godz. 8 w czwartek. Stał w kolejce do Konsulatu Generalnego Ukrainy przy ul. Belimy-Prażmowskiego 4. Nagle zaczął wykrzykiwać hasła w języku ukraińskim.

Kraków. 63-latek podpalił się przed konsulatem Ukrainy

Według relacji świadków nawoływał rodaków do powrotu do Ukrainy, mężczyzn do walki za ojczyznę. Nieoczekiwanie 63-latek oblał się substancją łatwopalną i podpalił. Zaczął biec. Ogień ugasili policjanci z patrolu i świadek.

Wezwano pogotowie ratunkowe, które udzieliło mężczyźnie pilnej pomocy. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i prokurator.

RadioZET.pl/PAP - Beata Kołodziej