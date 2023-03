Leon Maurer nie żyje. Znany biznesmen i filantrop miał 69 lat

Leon Maurer zmarł w czwartek 2 marca. Pogrzeb szanowanego przedsiębiorcy odbędzie się 4 marca o godzinie 11:00 w kościele parafialnym w Tylmanowej w województwie małopolskim.

Leon Maurer nie żyje

Leon Maurer był założycielem przedsiębiorstwa usług komunalnych "EMPOL" – największej firmy na terenie gminy Ochotnica Dolna i jednego z największych przedsiębiorstw w Polsce w tej branży. Biznesmen angażował się w życie lokalnej społeczności. Przez wiele lat piastował mandat radnego Ochotnicy Dolnej. "Jako biznesmen i filantrop wspierał wiele inicjatyw" – czytamy na stronie gminy.

"Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Leona Maurera. [...] Rodzinie, Bliskim i wszystkim, których dotknęła Jego śmierć składamy wyrazy współczucia" – dodano w komunikacie.

Wójt Tadeusz Królczyk pożegnał zmarłego przedsiębiorcę poruszającym wpisem w mediach społecznościowych. "Spotykając go przed kilkoma tygodniami ani przez myśl mi nie przeszło, że będzie to nasze ostatnie spotkanie... To odejście jest zdecydowanie przedwczesne. Panie Leonie, Bardzo dziękuję za wszelką okazaną mi pomoc. Na zawsze zapamiętam Pana jako człowieka o silnym charakterze, a przy tym uśmiechniętego, szczerego, prostolinijnego i dobrego" – napisał.

RadioZET.pl